Friskvårdens dag i Skövde, som äger rum första helgen i september, ställs in för år 2020 på grund av covid-19. De restriktioner som gäller i samband med coronaviruset och covid-19 gör att Skövde kommun inte kan säkerställa att besökare under dagen håller avstånd och väljer därför att ställa in arrangemanget.