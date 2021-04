Fortsatt tufft läge – var femte patient med covid på IVA avlider: ”Vi är rädda att ni ska hamna där”

Vecka 15 upptäcktes 6 953 nya fall av smittan, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med föregående vecka. Men Skaraborg ligger något bättre till, jämfört med de andra delarna i Regionen – här har antalet nya fall sjunkit med 2 procent, vilket också innebär att Skaraborg är den del som har lägst incidens (fall per 100 000 invånare).

I förra veckan förlängde Västra Götalandsregionen de skärpta regionala rekommendationer som infördes tidigare i år – men man valde att lätta på restriktionerna för gymnasieskolorna, för att underlätta för mer närundervisning på skolorna.

I facitet för vecka 15 ser man nu att smittan ökat bland barn i gymnasieåldern.

På tidningens fråga om hur Västra Götalandsregionen ska ställa sig till den ökade smittspridningen efter skolornas öppnande, svarade smittskyddsläkare Thomas Wahlberg att man behåller de nuvarande rekommendationerna, och jobbar mer individuellt med skolorna.

– Vi behöver mer jobba med en individualisering av hur situationen ser ut i den enskilda kommunen och den enskilda skolan. Även om vi rekommenderade en ökning [av elever på skolan, reds. anm.] från en tredjedel till hälften närvarande, så är det ändå en liten ökning i sammanhanget. Vi ska mer arbeta med att styra möjligheterna att gå på ännu mer distans i vissa skolor och kommuner. Så tanken är att vi ska kunna jobba mer enskilt med kommuner och skolor, eftersom det kan se så olika ut, svarade Thomas Wahlberg.

Gällande sjukvården är läget också fortsatt tufft.

Redan förra veckan Västra Götalandsregionen konstatera att antalet personer som behöver sjukhusvård stiger – framförallt på intensivvårdsavdelningen.

Något som också syns i de senaste siffrorna.

Under onsdagen vårdades 354 patienter totalt för viruset, varav 65 patienter var i sådant tillstånd att de behövde intensivvård. Det är en liten nedgång av patienter, men, som hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström konstaterade – på intensivvårdsavdelningarna är det fortfarande en mycket hög nivå av patienter.

– Det är ett fortsatt tufft läge, med många som ligger inne på sjukhus och på intensivvårdsavdelningarna, kommenterade Ann Söderström.

På grund av pandemin under året har Västra Götalandsregionen fördubblat antalet intensivvårdsplatser på sjukhusen.

Totalt sett har Sverige 781 disponibla intensivvårdsplatser, varav 656 var belagda under tisdagen – av dem var hela 63 procent covid-patienter. Till det har man i flera undersökningar konstaterat att Sverige har en nationell brist av intensivvårdssjuksköterskor.

För att underlätta för de olika sjukhusen, kommunerna och regionerna i Sverige har man dagliga nationella möten för att stämma av läget på sjukhusen och inte minst intensivvårdsavdelningarna, berättade Peter Dahm, verksamhetschef för anestesi, operation, samt intensivvård (AnOpIVA), under Regionens pressträff.

Han konstaterade även att Västra Götalandsregionen har i perioder varit den mest covid-belastade regionen i hela Sverige, bland annat mellan januari och mars 2021.

– Intensivvården i Västra Götalandsregionen har varit under mycket hög press i över ett år [...] Jag är mycket imponerad över medarbetarnas insats för att klara pandemin. Det har inte varit lätt, det har varit stora utmaningar, och det är fortfarande stora utmaningar, sa Peter Dahm.

Enligt Peter Dahm är det en viss skillnad på andra och tredje vågen under pandemin – där kvinnor endast stod för 15 procent av de intagna patienterna med covid-19 på intensivvårdsavdelningen under första vågen, ökade det senare till 29 procent under den andra vågen. Värst drabbat är dock fortfarande männen.

Med det konstaterandet kom även Peter Dahm med en förmaning till invånarna i Västra Götalandsregionen.

– Vi vill inte se er på intensivvårdsavdelningen. Inte för att vi är rädda för att arbeta, utan för att vi är rädda att ni ska hamna där. För var femte patient med covid-19 som hamnar på intensivvårdsavdelningen dör också.

Både Peter Dahm, Thomas Wahlberg och Ann Söderström tryckte vidare på vikten av att följa de regionala rekommendationerna.

– Jag är medveten om att jag är en tjatgubbe, men jag måste fortsätta tjata. Vi är i ett rött läge, där vi har en hög smittspridning i samhället. Vi måste följa de råd och rekommendationer som finns. De allra flesta av oss har inte haft covid-19, och de allra flesta av oss är inte heller vaccinerade. Vi är väldigt många som är mottagliga för att få covid och bli sjuka, vissa blir då svårt sjuka. Vi har alla ett ansvar för att smittan inte sprids, sa Thomas Wahlberg.

Samtliga tre uppmanade också alla som kan att också vaccinera sig med det vaccin man erbjuds.