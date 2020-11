Förstärkning till Axvalls IF: "En riktig klasspelare"

Axvall slutade i år femma i division 6 Skövde med 17 poäng på tio matcher.

Nu ser de grönvita ut att få ihop ett slagkraftigt lag till 2021.

Nyligen presenterades Axel Bohrén, som under många år spelade i Lidköpings FK. Därefter har han varit i Källby IF, Götene IF och Råda BK.

– Han flyttade till Stenum och ville inte resa så långt, så han var och tränade med oss lite under hösten, berättar Axvalls nye huvudtränare Ludvig Kristoffersson.

Han fortsätter:

– Axel är en riktig klasspelare med bra driv och bra ledaregenskaper som kommer bli väldigt viktig för oss nästa säsong. Inte ofta vi får spelare som har erfarenhet från division 2-fotboll, så det känns väldigt roligt.

Vad ser du honom i för position?

– Beror lite på hur truppen blir. Han har varit back under sin karriär, men behärskar de flesta positioner. Så någonstans i centrallinjen och sedan får tiden utvisa om det blir fortsatt i backlinjen eller på mittfältet.

Axvall har fått in ytterligare en spelare i truppen, nämligen Skarakillen Vildan Gërxhaliu, 24, som närmast kommer från Varnhems IF.

– Vildan kommer vara med så mycket han kan. Dömningen går dock i första hand för honom så får vi se hur mycket han hinner spela själv. Men också roligt att han kommer till oss, säger Kristoffersson och utvecklar:

– Vildan är en mer offensiv spelare så han tänker vi någonstans längre fram i planen antingen som forward eller "tia". En duktig teknisk spelare med en fin vänsterfot.

Sedan tidigare är det klart att Magnus Erlingfors återvänder till Axvalls IF – där han 2019 gjorde hela 24 mål – efter en sejour i Skara FC.

Och fler kan vara på ingång.

– Vi har kontakt med två spelare till från lite högre division som vi hoppas kan ansluta, avslutar Ludvig Kristoffersson.

