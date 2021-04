Första nyförvärvet på plats – Frölundaikonens son till Skövde: ”Kommer göra stor nytta hos oss”

Skövde IK fortsätter att bygga sin trupp inför kommande säsong. De första tio truppnyheterna inför kommande säsong har varit förlängda kontrakt med spelare som tillhörde truppen föregående säsong men nu har klubben också gjort sin första värvning.

Det handlar om en back med goda hockeygener som ansluter till SIK. Anton Sundin, son till Frölundaikonen Ronnie Sundin, som har skrivit på ett kontrakt över kommande säsong.

– I Anton får vi en stor, bra, defensiv back i en bra ålder, som även kan sätta pucken i spel på ett bra sätt. Han är stark i boxplay och har en gedigen utbildning i försvarsspelet, säger sportchef Anders Lundström till klubbens hemsida.

Något som var lagets akilleshäl under den gånga säsongen var försvarsspelet. I grundserien var SIK det lag av topplagen som släppte in mest mål och i Allettan var det precis likadant. Att klubben därför plockar in en defensivt skicklig back var ingen högoddsare direkt.

– Vi har letat efter en back som kan stärka upp försvaret och det känns mycket bra att vi nu kan lägga honom till truppen. Vi tror att han kommer göra stor nytta hos oss och att han ska ta ytterligare kliv i sin utveckling tillsammans med övriga laget.

Anton kommer Hockeyettan-laget Halmstad Hammers men har förutom dem spelat med moderklubben Hanhals och även gjort ett 20-tal matcher i Hockeyallsvenskan med Västervik IK och Karlskrona HK.

Samma dag som Anton Sundin presenterades blev det också klart att forwarden William Frödelius blir kvar i klubben ett år till. Därmed ser det ut som att Frödelius kommer nå upp till 200 matcher i moderklubben under säsongen. Forwarden står på 170 just nu och de senaste fyra säsongerna har han spelat över 30 matcher per säsong.