Flera spelartapp inför premiären men i IFK råder det fortsatt lugn: ”Serien är lång så vi känner ingen stress”

Efter många månaders väntan är det nu äntligen dags för seriepremiär i division 2 norra Götaland. Nykomlingarna IFK Skövde inleder framför hemmafansen på Södermalms IP mot BK Forward på fredagskvällen.

Men trots att laget gått och väntat på matcher så är det allt annat än optimal uppladdning som laget fått. Aldin Barakovic, Nattnael Zerai, Yazan Ghadri och Elmar Abraham har under våren valt att lämna laget.

– Det är i ett ganska känsligt läge med tanke på att vi har en tunn trupp och att serien drar igång nu. Det är tråkigt men det är som det är med corona och den ovissheten som vi har varit i, säger lagets tränare Charbel Abraham innan seriepremiären.

Tanken från klubbens sida har varit att spelarna ska ersättas men än så länge har det varit tunnsått med nyförvärv in till laget. Under onsdagskvällen meddelade klubben att anfallaren Edin Salihovic återvänder till klubben men utöver det vill IFK ha in fler spelare i truppen.

– Vi har pratat med Villiam Franssons bror, Ludvig, som också spelar i Degerfors. Övergången är under arbete så förhoppningsvis är han klar för oss till seriepremiären. För övrigt letar vi efter spelare och har ett antal krokar ute som vi hoppas kunna håva in i alla fall ganska snart. Vi känner däremot ingen stress, serien är lång och vi har en bra stomme att bygga laget på så jag känner mig lugn.

Hur är känslan inför matchen mot BK Forward då?

– Ska jag vara ärlig är känslorna lite upp och ner. Vi har sett fram emot att komma igång och det ska bli kul att göra det. Samtidigt är situationen inte optimal med ett antal sena avhopp inför premiären. Det har satt oss i en lite svår sits men vi har ganska många unga spelare i klubben så jag är säker på att det löser sig.

Publiken släpps som sagt in på matchen men om du inte har möjlighet att vara på plats på Södermalm kan du se matchen live på vår sajt. Sändningen till matchen startar 19.25 och kan ses av dig som är Plus-kund hos oss eller någon av annan av Bonnier News Locals tidningar.

