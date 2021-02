Fler ansöker om skuldsanering i Skövde √ Rådgivarnas tre enkla grundregler för att undvika skuldfällan

Allt fler i Skövde och resten av landet ansöker hos Kronofogden om att bli av med sina skulder, skuldsanering. Varför är svårt att säga, menar Skövde kommuns budget- och skuldrådgivare, mer än att det har blivit enklare att ansöka om det nu.

– Ser man till hur många skuldsatta det finns i Skövde är ju siffran per 2020-12-31 den lägsta på i alla fall de senaste 5 åren, så det handlar kanske mer om att fler tar möjligheten att ansöka om skuldsanering än om att det skulle vara fler som har skulder hos Kronofogden, säger kommunens budget- och skuldrådgivare Camilla och Hanna och Mimona.

De möter personer som har problem med ekonomin och har skulder som är större än vad de kan hantera. Att söka hjälp hos kommunens budget- och skuldrådgivning är kostnadsfritt och de har sekretess.

– Många av dem vi träffar har varit med om något i livet som gjorde att de första skulderna uppstod. Det kan vara en längre sjukskrivning, arbetslöshet, skilsmässa eller försäljning av hus till förlust. För att lösa den ekonomiska svackan kan det vara lätt att ta lån. Det kan leda till en negativ spiral där man måste låna varje månad för att klara av att sköta betalningen på skulderna inklusive hushållets löpande kostnader.

De kan hjälpa den rådsökande med att göra en månadsbudget, göra en sammanställning över skulder och ge råd kring hur de kan agera.

– Det är den rådsökande själv som måste ta ställning till hur han eller hon vill göra. Om den rådsökande har svårt att få pengarna att räcka kan vi hjälpa till att se över utgifter och inkomster för att se om det går att förändra något. Därefter kan vi till exempel titta på möjligheten att ansöka om skuldsanering, frivillig betalningsuppgörelse eller ackordslösning, säger budget- och skuldrådgivarna.

Enligt Kronofogden är det allt fler som ansöker om skuldsanering – särskilt unga. De får dock ofta avslag på sin ansökan.

– Många unga förstår inte vad en skuldsanering innebär. De googlar efter lösningar på sina ekonomiska problem och hittar till vår webbplats. Det är ett tydligt rop på hjälp, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden, i ett pressmeddelande.

I Skövde har antalet som ansöker om skuldsanering har dubblats, men det betyder inte att fler beviljas.

– Antalet personer som beviljas skuldsanering har dock inte nämnvärt förändrats så mycket. Att fler ansöker om skuldsanering betyder alltså inte att så många fler beviljas, säger budget- och skuldrådgivarna.

Men unga uppfyller sällan kraven för att få skuldsanering. För att Kronofogden ska bevilja skuldsanering ska den skuldsatta ha gjort tydliga ansträngningar för förbättra sin situation, till exempel försökt att öka inkomsterna och minska kostnaderna. Ett annat kriterium är att personen inte kan betala tillbaka sina skulder inom överskådlig tid. Hur lång den perioden är varierar, men det kan handla om allt från sju till femton år för olika individer.

– Unga människor har sällan dragit på sig så stora skulder att de inte klarar av att betala av dem på så lång tid. Det kan handla om 40 000–50 000 kronor, och det räknar vi med att de ska kunna betala tillbaka. De uppfyller med andra ord inte ett av de grundläggande kraven för att få skuldsanering, säger Per-Olof Lindh.

Skövde kommuns budget- och skuldrådgivare märker att fler unga vänder sig till dem. 2019 var 1 av 10 rådsökanden hos dem under 34 år. I år, under dessa två månader som snart har gått, är det istället 3 av 10 som är under 34 år.

– Vi som arbetar som budget- och skuldrådgivare ser dagligen vilka långgående konsekvenser överskuldsättning kan ge. Som ung ska man ju ges möjlighet att investera i sig och sin framtid. När man är unga och står i startgropen för att skapa sig en karriär och kanske bilda familj då önskar man inte att de börjar på minus när det gäller sin ekonomi. Överskuldsättning och betalningsanmärkning försvårar till exempel möjligheten till att få ett eget boende och teckna avtal, säger budget- och skuldrådgivarna.

Ökningen bland unga vuxna är en tydlig signal att många unga saknar viktig kunskap i privatekonomi, menar Kronofogden.

– Vi vuxna måste bli bättre på att utbilda unga människor i ekonomiska frågor, både hemma och i skolan. Om dessa unga människor inte får hjälp, finns en stor risk att de fastnar i en långvarig och negativ skuldspiral som kan ta många år att ta sig ur, säger Per-Olof Lindh på Kronofogden.

Skövde kommuns budget- och skuldrådgivare instämmer.

– Det är viktigt att barn och unga tidigt får lära sig att hantera pengar. Föräldrar, skolpersonal och andra vuxna behöver hjälpa unga att förstå pengars värde och lära sig fördelarna av att spara. När barnen är äldre behöver de få möjlighet att lära sig hur man betalar räkningar, vilka lån ska man undvika, hur räknar man ut vad det kostar att låna, vad händer när man inte kan betala en räkning, vad är en betalningsanmärkning, vad får det för konsekvenser om man får en betalningsanmärkning och så vidare, säger de.

Råden för att inte riskera hamna i en skuldfälla har nog de flesta hört förut.

– För att vara mindre sårbar är det bra om man kan spara ihop till en buffert som finns där om något oförutsett inträffar. Det är även viktigt att söka hjälp tidigt innan skulderna har vuxit sig alltför stora. Man kan ta hjälp av någon anhörig eller vän eller vända sig till oss på Budget- och skuldrådgivningen.

Fakta: Budget- och skuldrådgivarnas tre enkla grundregler

Spara först – konsumera sedan

Undvik att låna till konsumtion

Om du lånar – tänk på att amortera

Fakta: Antal som ansöker om skuldsanering i Skövde

Alla åldrar:

2018: 68

2019: 55

2020: 131

Antal sökande mellan 18-30 år:

2019: 4

2020: 22

Antalet som beviljas skuldsanering:

2018: 44

2019: 43

2020: 50

2020 var det 199 Skövdebor som hade pågående skuldsaneringsbeslut.

Förra året ansökte 4 416 personer i Västra Götalands län om skuldsanering – en ökning med 40 procent jämfört med 2019 – den högsta siffran någonsin. Även i landet som helhet noterades en ny rekordnivå, där 28 293 personer ansökte om skuldsanering.

Men ökningen är särskilt kraftig bland unga vuxna mellan 18 och 30 år. Här handlar det om mer än en fördubbling, såväl i Västra Götaland (139 procent) som i riket i stort (124 procent).

Fakta: Kronofogden