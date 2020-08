Falköpings kommunalråd om den stora missen

Falköpings kommunalråd Adam Johansson (M) och Karola Svensson (C) besvarar kritiken mot att Falköping missat att lämna anbud för att ta hand om matavfall, efter att ha satsat stort på sin biogasanläggning. Kommunalråden riktar även kritik mot ledningen i Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) för bristande information.

Under de senaste månaderna har frågan kring upphandling av matavfall och produktion av biogas på kommunens anläggning varit föremål för diskussioner både inom politiken och på Falköpings tidnings insändarsidor.

För Falköpings kommun är insamling av matavfall och produktion av biogas, som både ger en lokal förnybar energikälla och ett kretslopp av näringsämnen, en viktig strategisk fråga. Att detta sker i ett lokalt (skaraborgsperspektiv) kretslopp är avgörande för att motivera och ge nytta till medborgarna samt det lokala näringslivet, t ex lantbruket och kollektivtrafiken.

När avtalsfrågan för första gången kom upp på ett direktionsmöte ifrågasatte Karola Svensson och Lena Sjödahl nödvändigheten med en upphandling. En ny lagstiftning förhindrade dock ett fortsatt koncessionsavtal och behandlingen av matavfall behövde upphandlas. Övriga kommuner i AÖS ansåg att en upphandling skulle genomföras, Falköpings kommun och ledamöterna i AÖS hade inte någon annan åsikt än att vi skulle följa gällande lagar och regler, även om det hade en negativ påverkan för kommunen.

Sedan det stod klart att en upphandling var oundviklig har vi varit tydliga med att det är viktigt för Falköpings kommun att få in material till vår biogasanläggning, då det är vi som har stått med risken när vi gjort investeringar som kommit hela AÖS till gagn.

Samtal har under hösten 2019 skett mellan kommunens tjänstepersoner och AÖS för att förbereda att kommunen skulle kunna vara med i upphandlingsförfarandet. Runt jul tystnade samtalen och ingen mer information gavs.

På direktionsmötet i november 2019 hade vi i Falköping en heldag i fullmäktige i samband med budget och hade redan på våren informerat AÖS att vi inte skulle kunna närvara. Man valde att inte ändra datum då övriga kommuner kunde närvara. I protokollet som har lästs av båda undertecknade står det enbart ” information om marknadsläget för avfallsbehandling”.

På direktionsmötet i mars 2020 gavs ingen information över huvud taget om att upphandlingarna var öppna och ingen ledamot i direktionen har fått information om detta, vilket Falköpings kommun framfört stark kritik kring till ordförande, vice ordförande och förbundsdirektör i AÖS. Som ledamot, oavsett om man är intresserad av en upphandling eller inte, bör man få information då detta är en avgörande strategisk fråga för AÖS.

Vår utgångspunkt är att man i ett samarbete ger relevant information till de samarbetsparter som berörs och som man dessutom haft samtal med under hösten och där man vet att det är en viktig fråga för berörd kommun. Den informationen har man valt att inte delge oss, vare sig på tjänstepersons- eller politikernivå. Informationen kunde självklart ha efterfrågats ytterligare från vår sida, men vi har utgått från att man i ett samarbete delges relevant information.

Vår yttersta ambition har varit att delta i upphandlingen och samtliga handlingar var färdigställda för att lämnas in. Det hade självklart varit mer tillfredsställande att kunna säga ” Vi lämnade in anbud men fick det inte på grund av det priskrig som för tillfället är inom matavfallshanteringen.”. Vi kan konstatera att även om vi lämnat in ett anbud hade situationen varit densamma, Falköpings kommun hade behövt leta efter material.

Som politiker är vår roll att ta beslut om vad som ska göras, tjänstepersonernas uppgift är att genomföra dessa beslut. Det har varit regelbundna möten mellan politiker och de tjänstepersoner som har ansvarat för upphandlingsfrågan, detta för att säkerställa att vi skulle vara en del av upphandlingen. När vare sig politiker eller tjänstepersoner får relevant information blir det svårt att bevaka. Vi kommer nu att se över våra rutiner när det gäller upphandlingar tillsammans med upphandlingsenheten i Skövde, som sköter kommunens upphandlingsförfaranden.

För att hantera den nu uppkomna situationen görs flera gedigna insatser från kommunens sida, vi arbetar hårt för att på olika håll få in material till biogasanläggningen. Därtill har Adam Johansson, i rollen som kommunstyrelsens ordförande och ägarrepresentant, initierat en diskussion på ägarnivå om AÖS framtid och de brister som har uppkommit under våren. Ett ägarmöte kommer att hållas i september månad efter krav från Falköping kommun.

Nedan följer svar på de frågor insändarskribenten har:

Fråga 1:

Kommunen kommer att genomföra investeringen och blir med det inte återbetalningsskyldiga på det bidrag som givits från klimatklivet. Vår yttersta ambition är att fortsatt producera biogas på anläggningen.

Fråga 2:

Sedan flera månader tillbaka har det funnits en löpande dialog mellan tjänstepersoner på Falköpings kommun och Göteborgs energi, där information har getts om den uppkomna situation som kommunen befinner sig i.

Fråga 3:

Biogasmarknaden i Sverige befinner sig i ett väldigt skakigt läge där priserna fortsätter att falla och konkurrensen är stenhård. Vi hade varit oerhört glada om ett anbud hade lämnats in från Falköpings kommun, men även om så hade varit fallet hade vi ej vunnit upphandlingen då vi inte kunde matcha priset. Det vinnande anbudet var hälften av det pris kommunen lämnat. Om vi ska kunna konkurrera i framtida anbudsförfaranden kommer vi att behöva lägga oss på en likvärdig prisnivå som vinnande anbud.

Fråga 4:

Falköpings kommun har lämnat anbud på en upphandling av matavfall. Därtill har vi ansökt om ytterligare miljötillstånd för vår anläggning för att även kunna ta emot gödsel från lantbruket och fått det beviljat. Det innebär att vi kan ta emot gödsel, producera biogas och restprodukten kan användas på åkrarna som gödningsmedel, något som länge varit efterfrågat från våra lantbrukare i kommunen.

Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande

Karola Svensson (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

