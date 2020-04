Volvo Cars är mitt inne i en stor strukturell omställning, där exempelvis elbilar och självkörande fordon står för framtiden. Nu har coronakrisen skyndat på processen, meddelar biltillverkaren.

– Det är ett varsel i Sverige. Det berör Göteborg och Skövde. Det berör 1 300 personer. Dessutom ser vi över behovet av konsulter och där ser vi en minskning med ungefär 300, säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson till Ekot i Sveriges Radio.

Enligt Håkan Samuelsson har coronakrisen påverkat mer än väntat.

– Coronakrisen berör ekonomin mer än vad vi trodde från början. Vi kan inte räkna med att samma produkter kommer att efterfrågas av kunderna när de återkommer till marknaden här om ett antal månader, förhoppningsvis, säger han.

”Smärtsam process”

Jörgen Olsson, som är klubbordförande för Unionen på Volvo Cars, beklagar företagets besked.

– Det är väldigt tråkigt att företaget har bestämt sig för att dra i det här snöret, säger han till TT.

– Det är en smärtsam process och ingenting jag önskar våra medarbetare och medlemmar. Men nu måste vi försöka göra det bästa av det.

Omställningen i Volvo Cars har pågått en längre tid. Från fackens sida var förhoppningen dock att den strukturella förändringen även i fortsättningen skulle gå att lösa på frivillig grund.

Informerades via webben

Coronakrisen har dock satt stopp för det, konstaterar Jörgen Olsson.

– Vi har jobbat med exempelvis kompetensväxling eller stöd till dem som velat byta jobb. Nu går man in och vill göra detta fortare, säger han.

– Men jag förstår det samtidigt, det är svårare att få en frivillighet i det när samhället ser ut som det gör just nu. Arbetsmarknaden står ju rätt still just nu.

De flesta av de anställda som berörs av beskedet arbetar just nu hemifrån, men informerades via en webbsändning på onsdagsförmiddagen.

Nu väntar förhandlingar mellan företaget och facken om hur varslen mer i detalj ska se ut.

– Nu har företaget gått ut med en siffra, sedan får vi se vad vi landar på så småningom, säger Jörgen Olsson.

Volvo Cars varslar 1 300 personer och gör sig av med omkring 300 konsulter.

Ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

Hade i genomsnitt drygt 41 000 heltidsanställda under förra året.

Huvudkontoret ligger i Torslanda på Hisingen. Cirka hälften av de anställda finns i Göteborg.

Volvo Cars har bilfabriker i Torslanda, i belgiska Gent, i Chengdu och Daqing i Kina, samt i Charleston i sydöstra USA. Man har även bland annat en motorfabrik i Skövde och en komponentfabrik i Olofström.

Volvo Cars levererade 705 000 bilar världen över 2019. Det innebar nytt försäljningsrekord för sjätte året i rad.