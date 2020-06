Ett annorlunda studentfirande 2020: ”Det känns fantastiskt!”

På morgonen rullades den röda mattan ut framför huvudentrén som vanligt, men inga människor fick samlas där för att se själva utspringet, på grund av coronapandemin och smittorisken. En ballongklädd portal, nysvetsad av lärarna på industriprogrammet, ställdes på plats runt entrén och solen bara sken och sken. Det gjorde Harriet Nilsson, en av skolans rektorer, också.

– Det känns fantastiskt! Vi är så imponerade. Alla ställer upp, sa hon och syftade bland annat på alla funktionärer och personal som har engagerat sig i studentexamen 2020.

Studenterna själva fick gå in klassvis, bakvägen in i skolan. Vid en av entréerna stod idrottsläraren David Svensson och elevcoachen Edin Hadzimesic redo med handsprit, som alla studenter fick använda innan de gick in skolans lokaler.

– Nu känner man knappt igen dem! sa David Svensson. Det har varit konstigt att gå i tomma lokaler.

Till själva avslutningsceremonin samlades eleverna klassvis, i aulor och klassrum. Gymnasiechef Torbjörn Karlsson höll tal i en tom, ekande entréhall. Även Elevkårens representant Hanna Ebenhart höll tal. Det hela sändes ut till klassrummen, varvat med förinspelade inslag.

Bland de förinspelade inslagen fanns ett tal från barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Dahlgren.

– Nu har ni nått målet som tidigare har känts så långt borta. Ni är värda all beundran! fastslog hon.

Mösspåtagningen hade fiffigt spelats in en stund tidigare, i varje klassrum eller aula, så att alla studenter sedan kunde se sina skolkamrater ta på sig mössan i sändningen.

Studentsången framfördes av Revocalise och skolkören bjöd på Psalm för skolgårdar, som hade spelats in via videochatt.

När sedan studenterna klassvis fick tåga in för att fotograferas i trappan i entréhallen var det Lärarbandet som stod för ackompanjemanget. Sedan väntade själva utspringet. Hela firandet livesändes på Ållebergsgymnasiets hemsida, så att anhöriga skulle kunna ta del av det.