Emelies livs satsning - bygger eget hästcenter:”Iconic stable ska vara en frizon”

Nolgården i Truvet, någon kilometer från Väring. Här bor Emelie Espegren tillsammans med två barn, 3 och 7 år, och sambo. Att det är en hästtjej vi är hos råder det inga tvivel om. I hagar runt huset går egna och inhyrda hästar och bakom huset syns både stall och ridbana.

Om ett år kommer det att se annorlunda ut här. Bygglov har beviljats för en stor ridanläggning, med ridhus och stall. Det finns också utrymmen som är tänkta för bland annat konferens och övernattning där framtida kurser och läger kommer hållas. Det blir etapp två.

En dröm är på väg att bli verklighet. Här kommer den 34 -åriga hästföretagaren, psykologiska coachen och tävlingsryttaren, med placeringar i FEI Prix St:Georges, att ha möjlighet att utveckla sitt företag Ryttaroptimering men också utveckla sin egen ridning.

– Det känns bra, säger hon.

– Det är lätt när man har fullt upp i vardagen att glömma att njuta, men ibland påminner jag mig själv om att stanna upp och tänka på mitt tioåriga jag. Jag tror att hon är väldigt glad att jag har fortsatt att kämpa, säger Emelie.

Allt sedan hon var liten flicka har hon älskat hästar. Mormor som bor ett stenkast från Emelie hade ett stort morotsland förr. Dit stultade treåringen, grävde upp alla morötter och körde dem sedan i den lilla röda skottkärran som tippades i hagen hos grannens häst.

– Det var aldrig självklart att jag skulle börja rida. Hästar har aldrig funnits i familjen när jag växte upp och det är nog därför jag är där jag är idag. Det har aldrig varit påtvingat. Jag har heller aldrig fått något serverat, utan har fått kämpa för att få utöva mitt intresse.

...jag har ett hemligt vapen, min hjärna, och den kan ingen ta ifrån mig.

Den väldigt unga Emelie var den ständiga hästskötaren som hjälpte kompisarna när de åkte och tränade och tävlade. När hon fyllde tio år fick hon äntligen låna en ponny, som var nästan som en egen.

– För mig var det den mest fantastiska ponny som fanns, säger hon. Och kanske var det där fröet om att få jobba med hästar och ridning i framtiden började gro.

– Min första egna häst fick jag när jag var 16 år. Mina föräldrar insåg att jag inte skulle ge upp hästarna och idag är de lika fast som jag.

Emelies föräldrar var dock tydliga med att hästar är ett intresse, inte ett yrke. Därför var det viktigt att hon skaffade sig ett yrke. Hon utbildade sig till psykologisk coach och jobbar idag med föreläsningar och coaching, nischat mot ryttare, i egna företaget Ryttaroptimering.

– Som tränare använder jag coaching varje tillfälle när jag tränat ett ekipage, det har blivit ett inarbetat sätt att tänka. Mål och uppföljning väver jag in med de elever jag tränar mer regelbundet.

Passionen för det mentala och att påverka sina prestationer med tankens kraft fascinerar. Varför?

– Det är något jag har fått med mig från uppväxten. Mina föräldrar körde mental träning med grundaren och psykologen Lars- Eric Unestål när jag var liten. Många har trauman och vill hela sig själva med mental träning. Så har det inte varit för mig, utan mer en nyfikenhet - hur långt tankens kraft kan ta mig. Men det handlar också om förtröstan. Jag har inte miljonerna med mig, men jag har ett hemligt vapen, min hjärna, och den kan ingen ta ifrån mig.

Emelie beskriver sig själv som en riktig tävlingsmänniska. Hon startade sin karriär som hoppryttare men växlade över till dressyr när hopphästen inte riktigt fungerade på tävling och samtidigt visade sig ha talang för dressyr.

– Tidigare har jag tyckt att dressyr inte är någon sport och förstod inte riktigt vad tävlingsmomentet gick ut på. Sedan började jag förstå hur svårt det är. Jag kan nörda ner mig, jag kan mäta min utveckling och känna att det går framåt. Dessutom är det lättare att träna själv hemma.

Idag tävlar hon svår dressyr med hästen Maggie Mae och har också unghästen Topsy som är på väg upp till medelsvår nivå.

Många ryttare kan identifiera sig med Emelie så tillvida att hon är en vanlig hästtjej. Både Emelie och Maggan, som Maggie Mae, kallas började att tävla i lätta dressyr klasser. Men sedan tar jämförelserna slut för de flesta av oss. Hårt slit, mental styrka, massor av energi och jäklar anamma har gjort att ekipaget på kort tid nått svår klass. Det finns många andra förklaringar till att den resan har varit möjlig.

– Maggan är perfekt för mig, vi har något speciellt och en sådan häst kanske jag aldrig får igen. Vi är två envisa individer som klickat. Nu har jag chansen att smida medan järnet är varmt. Men jag har också hittat en tränare i A-tränaren Eva-Karin Oscarsson, som är petig och ser detaljerna.

Klimatet bland hästmänniskor och särskilt hos unga hästtjejer kan emellanåt vara tufft och utmanande. Min anläggning ska vara en frizon.

I juni påbörjar Emelie sin C-tränarutbildning och det blir en viktig komponent i satsningen på ett ridcenter. Här ska hon förena hästträning med sin profession som psykologisk coach i ett helhetstänk, ett koncept helt enkelt med träningar, kurser och förhoppningsvis också i samarbete med andra kompetenser.

– Ridcentret ska heta Iconic stable. Våra framtida uppfödningar ska vara ikoniska hästar men här vill jag också jobba för ett schysst klimat, för de som har sina hästar inackorderade och de som kommer hit och tränar. Klimatet bland hästmänniskor och särskilt hos unga hästtjejer kan emellanåt vara tufft och utmanande. Min anläggning ska vara en frizon.

Emelie går nu in i en period som är intensivare. Förutom hästarna, träningarna, familjen och jobbet som marknadskoordinator på jobbförmedlingsföretaget Arcus väntar bygget. Hon betonar att hon inte lever som hon lär just nu, men att ha lite för mycket att göra under en period är okej menar hon, bara det finns ett slutdatum. Och det finns det, i höst när ridcentret är klart.

– Jag har satsat sju år på att nå svår klass. Under tiden har jag fått två barn. Det kan regna, vara tre grader kallt och jag har tre hästar att rida. Jag har fått åka mycket till andra anläggningar för att träna. Med den här satsningen har jag möjlighet att utveckla mitt företag men också min egen ridning. En del undrar om jag ska trappa ner min egen ridning nu, men nej, jag är inte färdig. Jag har fortfarande mål att nå.