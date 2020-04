Det går inte att skydda sig från döden. Det konstaterar låtskrivaren och sångerskan Emelie Levin, som nu släpper en ny låt om att fånga dagen, All we have is now.

Det kan kännas som en tanke, men när Emelie Levin skrev All we have is now hade hon ingen aning om vad som väntade runt hörnet - att en allvarlig pandemi skulle spridas över världen och skörda tiotusentals liv.

– I höstas hade jag flera bekanta som gick bort, både i min egen ålder men också väldigt unga. Det fick mig att tänka mycket på mina egna barn och att jag inte kan skydda dem från otäcka händelser. Det var då denna låt ramlade ur mig, berättar hon.

Varnhemsbon Emelie Levin är till vardags körledare, sångpedagog och lärare på Academy och Music and business i Vara. I höstas tog hon klivet fram i rampljuset när hon släppte sin första låt You Me Free.

I samma båt

I dag släpps nästa låt, All we have now, som Emelie beskriver som melankolisk och känslostark.

– Den handlar om hur vi inte har någon kontroll på död och liv, att allt vi har är nu, förklarar hon.

Nuet kan ju vara svårt att uppskatta när vardagen tränger sig på och Emelie menar att låten är en ärlig version av det positiva uttrycket "carpe diem."

– Trösten är att vi alla sitter i samma båt.

På låten medverkar Emelies man Mattias Levin på piano och hennes syster Cecilia Ljung spelar stråk, medan elever från Skara musikskola spelar brass. Den är producerad och mixad av Mauritz Petersson på Brick Wall Studio i Lidköping.