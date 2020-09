Elin - fotografen som samarbetar med Pippi

Bilden har i alla fall gjort att Elins karriär tagit ett gigantiskt kliv framåt. Porträttet på den moderna Pippi med Herr Nilsson på axeln har väckt mycket uppmärksamhet. Det hade Elin Zlatkovic inte riktigt räknat med.

— Den blir nog min one and only, säger hon, men medger att ämnet i sig är mer än aktuellt, girl power.

Själv är 29-åringen mamma till Enya, 7 år, och Elliot, 2 år. Båda finns förevigade på flera fotografier, varav två pryder ena väggen i det moderna blågrå vardagsrummet.

Elin Zlatkovic är en Skövdefotograf som började sin karriär för ett år sedan.

— Jag köpte min första systemkamera i oktober 2018 för att fota mina barn. Sedan började jag få förfrågningar om att ta bilder på andras barn.

Ett par månader senare började hon frilansa.

Hon är själv förvånad över hur fort allt har gått.

— Jag har ingen kreativ bakgrund, jag antar att jag är en naturbegåvning.

Karriären började med bilder på de egna barnen, tagna med mobiltelefon.

— Det födde en kreativitet som sedan dess har varit svår att stoppa. Jag lade ut bilder på ett feministiskt konto på Instagram som blev väldigt uppskattade och delades. Därifrån har allt utvecklats superfort, säger Elin Zlatkovic.

Hennes drivkraft och höga ambitioner ligger bakom samarbetet med Astrid Lindgren AB och kampanjen Pippi Of Today och Rädda Barnen för att uppmärksamma Pippis 75-årsdag.

Det har i sin tur blivit en dörröppnare för mycket annat. Både stort och mindre stort.

— Den 3 oktober ska jag exempelvis tillsammans med många andra konstnärer ställa ut på Designmarknaden, en popup-butik i Commerce.

Tvåbarnsmamman berättar att allt egentligen gått hennes väg och säger att hon bara väntar på att bubblan ska spricka, samtidigt är hon oerhört målmedveten och envis.

Ta Pippibilden exempelvis. Den har hon svurit över många gånger innan hon var nöjd. Först efter flera samtal till mer erfarna fotografer och många råd var hon nöjd med skuggorna kring Herr Nilsson på Pippis ena axel.

— När det var klart blev jag så lycklig att jag skrek rakt ut: Äntligen!

Modellen, snart 9-åriga Leah, är en av hennes favoriter. Den rödhåriga tösen med morfars boxarhandskar på sig på Pippibilden och sitt uttrycksfulla ansikte.

— Jag hoppas att det har stärkt hennes självförtroende. För jag tror inte riktigt att hon förstått hur stort det här har blivit.

Elin Zlatkovic avslöjar att även Leahs storebror ska få vara med i ett projekt framöver.

Inspiration hämtar Elin från andra fotografers verk, som hon ”slår ihop” till något eget. En av hennes förebilder är Erik Johansson från Götene, som redan gjort sig ett namn i de här sammanhangen med sina drömska bilder. Hon har även besökt Fotografiska museet i Stockholm.

Mycket arbete ligger bakom strävan att hitta sitt eget uttryck.

— Jag är inte ute efter att göra vanliga porträtt, utan något kreativt som ska få betraktaren att stanna upp.

Kanske blir det ett inlägg i klimatdebatten, eller något om utanförskap eller jämlikhet. Det får den nära framtiden utvisa.