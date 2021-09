Efter biltillverkarnas stopp – extra lång väntan för ny bil: ”Ett problem året ut”

I förra veckan kom beskedet – produktionsstoppet för Volvo Cars fabrik i Skövde, som först meddelades i slutet av augusti, förlängs på grund av brist på halvledare. Stoppet drabbar både fabriken i Torslanda och personbilsproduktionen i Skövde.

Men det är inte bara Volvo Cars som drabbats av bristen på halvledare, och som resultat stoppat sin produktion. Volkswagen och japanska Toyota har båda drabbats av halvledarbristen och tvingats dra ner på sina produktioner. Lastbilstillverkaren Scania har också flaggat för att det kan påverka produktionen under hela 2022.

Nu märks även biltillverkarnas problem av på individnivå – då leveranstiderna för tillfället är extra långa för bilsugna kunder.

Per Avander, vd för Nordens största bilkedja Bilia, säger till TT att han inte har upplevt något liknande under sina drygt 35 år i branschen.

– Det kan ha hänt att det är någon brist på en enstaka bilmodell, men den här situationen... Det slår i stort över alla varumärken, något jag aldrig har varit med om tidigare, kommenterar Per Avander för TT.

Hos bilhandlarna är de fördröjda leveranstiderna extra synliga. På parkeringen till Olofsson bil i Haninge utanför Stockholm brukar det stå ungefär 100 nylevererade bilar – idag står där blott 35 stycken, rapporterar TT.

– Man säger att det här kommer att vara ett problem året ut och kanske även under första halvan av nästa år också, men vi vet inte säkert, säger Patrik Gabrielsson, som är märkeschef för Volkswagen på Olofsson bil, till TT.

Per Avander beskriver en situation som började uppträda under våren och därefter har eskalerat under sommaren.

– Konsekvensen blir att kunder får vänta mycket längre på sina bilar. Ibland kan vi inte ens tala om när de får sina bilar och ibland får vi till och med "sälja om" bilarna, säger Per Avander till TT.

TT: Hur lång leveranstid talar vi nu om?

– Jag törs inte ge mig in på det. Någon modell kanske vi har i lager, men ska kunden "bygga" en bil utifrån sina specifikationer är leveranstiden i vanliga fall två månader. Det är betydligt längre nu men alla famlar i mörkret just nu, säger Per Avander.