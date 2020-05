Många verksamheter ställer om i virustider, så även kulturen. På KAC i Skövde beslöt man sig emellertid tidigt för att inte ställa in årets vårsalong till helgen. Istället kör man den digitalt på flera plattformar uppger man i ett pressmeddelande.

– Vi hade planerat att ha en medlemsutställning och lite teater och musik på vår innergård i anslutning till tulpanfestivalen vecka 20, men då den inte kunde genomföras som tänkt började vi fundera på hur vi kunde ställa om, säger Ulf Nilsson, ordförande för KAC i Rosa Huset.

– Resultatet blir att vi flyttar över till digitala kanaler istället så att vi kan erbjuda konst och kultur på ett säkert sätt som man kan njuta av hemifrån.

Digital vårsalong och livekroki

Under hela den innevarande veckan har KAC även hand om Instagramkontot Skövde City 2020 och kommer via den plattformen att bjuda besökarna på inblick i verksamheten i Rosa Huset. Allt från barnmåleri till livekroki, en digital vårsalong, men även lite smakprov på teater och musik som annars hade tagit plats på innergården blir synligt på instagramkontot under veckan.

– Vi är också en del av appen Skövde Streetmuseum där man på vår innergård kan njuta av en lite ovanligare installation med grafittimålade oljefat fyllda med oväntade blandningar av tulpaner, så det är ännu ett sätt att uppleva konst och kultur på ett säkert sätt, säger Ulf Nilsson.

Säkert även i sommar

Kulturarbetscentrum håller nu på att anpassa även sommarens aktivitet Kultur på Innergården för att fungera på ett säkert sätt under de rådande förhållandena.

– Vi arbetar på en säker lösning även för sommaren, så håll utkik i våra kanaler för mer information, säger Ulf Nilsson.