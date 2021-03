Det visste du inte om spelarna i Skövde HF: √ "Märklig matchrutin" √ "Galen i Disney" √ "Roligaste personen" √ "TikTok-star"

Josephine Nordström

”Ett av våra fyra danska tillskott. Hon är en av dem i laget som har den största lägenheten, trots att hon bor själv – men pluggar man på distans så är det väl skönt att ha mycket space. Och inte klagar vi när hela laget får plats att se på match. "Josse" är duktig på att laga mat, men är man inte på sin vakt trillar det lätt ner en vitlök eller två fler än vad som faktiskt står i receptet. Hon har också en förkärlek för färgglada kläder, med danska (förstås) Stine Goya som favoritdesigner.”

Julia Eriksson

”Liten bolltrollare som gillar att lira och göra snygga mål. Hon är alltid glad och har ett leende på läpparna. Denna Karlsborgstjej är en riktig kämpe och har trots sin unga ålder redan tagit sig till tillbaka från två korsbandsskador.”

Nikoline Skals Lundgreen

”Lagets housewife (enligt uppslagsverket Urban Dictonary: “A confident woman who knows how to get things done”). Hon älskar att laga mat, städa och ta hand om sin käraste Tobias. Har vi tur får även vi i laget ibland smaka på hennes fantastiska bakverk. Är också den som spenderar mest tid på second hand och är mest kreativ. Oavsett om det är stickning, att sy en ny kudde eller att klä om en möbel så löser vår "Niko" det. Hon har som märklig matchrutin att hon äter en en hel pastasallad eller ett danskt smörrebröd precis innan vi går ut på planen och värmer upp. Inga två timmar matsmältning där inte.”

Edita Nukovic

”Den av danskorna som förstår oss allra bäst efter ett år som sambo med svenska Nora Persson i Ålborg. Hon är, trots att hon innehar den kanske tuffaste positionen på planen, den snällaste och sötaste personen man kan hitta. När alla andra byter om till mjukis- eller träningskläder efter träningarna så kan "Eddie" komma till tacoskvällarna i jeans eller klänning (vilket är något väldigt ovanligt för andra). Hon är alltid på för äventyr och har tagit sig till det snöiga Sverige med hela sitt hjärta. Hon har både testat längdskidor och brant pulkaåkning – och klarat detta med bravur.”

Nora Jakobsson van Stam

”Hon är så galen i Disney att hon en dag i omklädningsrummet (där basen annars körs under högt tryck) satte på en liten fin Disney-låt. Men det är okej man när man är lagkapten. Noras BFF är självaste Daniel Radcliffe. Hon vet i alla fall allt om Harry Potter och hans kompisar. I Noras hem är dörren alltid öppen. Där ropas det alltid utanför köket när du är på besök "någon som vill ha te?" Lagets stora teälskare. Och om du är riktigt lyckligt lottad och besöker Nora på en bra dag så finns det tacos med halloumi på menyn och Bond söker fru på tv:n.”

Elma Örtemark

”Kanske den roligaste personen jag känner. Förutom hennes väldigt dåliga ord-gåtor (som ”Vem ser bäst på savannen?”) så är hon fantastiskt rolig i sig själv på ett litet ”säga innan hon tänker”-sätt. Hon var en av dem som bara förstod cirka tio procent av det Rasmus (vår tidigare tränare) sa och spelade man bredvid henne fick man garanterat förklara varenda övning. Elma har också den väldigt märkliga matchrutinen att spela i väldigt gamla och slitna strumpor där hål bara är ett stort plus för henne.”

Andrea Niva

”Lagets sångfågel, som förr deltog i diverse sång- och talangtävlingar. I övrigt har Andrea noll koll, förutom när det gäller boll. Hon läser nu till lärare så förhoppningsvis kommer det bli mer ordning och reda efter det. Äter helst bara svensk husmanskost. Andrea är en kreativ själ och hon har målat sin rumsdörr i komönster (vilket tog fyra timmar, vem gör det?).”

Melina Pilav

”En person som alltid är på bra humör och som ger 110 procent på planen. Det spelar ingen roll om det är stafett, fotboll, lek eller handbollsmatch Hon har alltid full fart framåt och är man inte med hamnar man lätt i backen. Det inte många vet om vår hårdskjutande skytt är att hon nyligen visade stor talang som ”felhänt” ute på högerflanken.”

Fanny Elovson

”I Fanny bor en wannabe TikTok-star och tidsoptimist. Hon har stenkoll på de senaste trenderna på den kända appen och hon kan inte bärga sig till dagen då hon blir viral över hela landet. Hittills har hon försökt med det mesta, allt ifrån dans- och matlagningsvideos till de mest speciella trenderna. Fanny löser allt! Hon är också en riktig ”glidare” som kanske lite för ofta brukar tuffa in på sin elsprakcykel i sista sekund före träning. Fanny är även en av de ansvariga för tagg-musiken i omklädningsrummet, en mycket viktig uppgift!”

Natalie Wästerfors

”Vissa i laget trillar in en minut innan träningen börjar, men denna tjej är ingen tidsoptimist. Att komma 40 minuter innan träningen börjar är standard. Natalie är den enda i laget som har en karriär efter handbollen eftersom hon är lagets hardworking women. Hon får Sverige att rulla från sitt jobb på Volvo. Hon är bäst i test men sämst på fest. Efter en sistaplats på årets inkilningsfest så bär hon det livsviktiga ansvaret att ta hand om lagets fotboll.”

Annie Linder

”2020 var för många ett skitår, men för Annie fanns ljuspunkten att hon under året skaffade sig en egen kompis. Nu kanske ni tror att hon är en ensamvarg men så är inte fallet. Hon har många vänner och är en riktigt bra kompis och detta fick också bli namnet på hennes lilla hund – Kompis. Annie är det närmast laget kommer till en influencer och sköter vårt Instagramkonto på ett exemplariskt sätt. Man brukar säga att den som väljer att ställa sig i ett handbollsmål måste vara lite galen... Detta stämmer på Annies vars favoritskott är kontringar.”

Britta Jakobsson van Stam

”Lagets egna ”Google”. Hon har svar på det mesta, speciellt musik, film och handboll. Tror inte det finns många som har så bra koll på världshandbollen som hon har. När det kommer till musik och film vill man alltid vara i hennes lag på quizen i bussen. Britta äter allra helst havregrynsgröt till alla måltider om dagen (kanske är det den enda rätten hon kan laga?) och har gärna suger-challange året runt.”

Marielle Lideskär

”2020 fick Marielle sin dotter Livia, en graviditet som gick lätt och fint. Däremot efter graviditeten har vi märkt att ”Marre” fortfarande har så kallad ”Post pregnancy brain”, trots att Livia snart är ett år. Detta gör att saker inte alltid är lätt att komma ihåg – tider och plats på träning är extra svårt att hålla koll på. "Marre" har en hel del dolda talanger, ena dagen kommer det fram att hon målar tavlor och nästa dag är hon mästare på Rubiks kub. Senaste talangen är att hon kan alla låttexter till Babblarna. Hon läser också, enligt henne själv, till sjuksköterska på ”sin fritid”. De flesta andra skulle kanske anse att det är en heltidssysselsättning. Skrockfull är också denna tjej, så när vi i år bytte till ny uppvärmningsrutin var det inte populärt hos henne som haft samma rutin sedan hon var tio år.”

Lovis Kalla Baudin

”Lagets norrlänning som typ är släkt med Charlotte Kalla (hur coolt?!). Hennes första möte med en Skövdespelare bestod av att förklara att det inte finns isbjörnar i Norrland och att inte alla norrlänningar har renar. Hur ska vi i Skövde veta det liksom? Strävan om att uppfylla sina mål och viljan att lyckas är det i alla fall inget fel på hos Lovis. Däremot behöver hon nog fila lite på sina fotbollskunskaper (läsa llobtof) på uppvärmningarna. Viljan är det, som sagt, inget fel på – men bollen träffar sällan närmare än två meter från mål.”

Hannele Nilsson

”Tjejen med kollen! Är du osäker på träningstiden, något om motståndarna eller vad någon av danskorna sa? Fråga Hannele – för hon vet! Jag har aldrig träffat någon med sådan disciplin och koll på precis ALLT! Det enda hon inte vet det är vad hon kör på för vikter i gymmet, det får man ha koll på åt henne. Men annars har hon allt ganska klart för sig, hon vet till och med hur hennes drömkille ser ut. Det är alltså inte många som får en högerswipe av henne, men gillar du Drängarna så ligger du väldigt bra till.”

Moa Andersson

”Ser ut som en influencer och har flera hundra likes på Instagram. Vi som känner Moa vet dock att hon är allt annat än ytlig och söker uppmärksamhet och allt sådant där annat som influencers gärna gör... Moa är egentligen en riktig lantis som bor hemma hos mamma och pappa på gården. Givmild, snäll och ett pannben av stål – en riktig förebild! Eftersom hon är en lantis kan hon givetvis hela ”sup dig snygg” utantill, vilket hon bevisade på sin student där hon höll låda.”

Mikaela Ljungkvist

”Pratkvarn som inte klarar av att vara ensam i en sekund utan att det råder total panik. ”Mickan” har lätt för att svimma, det räcker i princip med en tanke på en liten spruta. Hon är tydligen sämst på engelska men bland de bästa när det kommer till siffror. Spelar på alla positioner på träning och har blivit så pass van vid detta att hon knappt reagerade när Rasmus råkade säga att hon skulle börja andra halvlek mot Höör på högernio.”

Ida Eriksson

”En livsnjutare av rang. Livet på en pinne för denna tjej är ett glas rött och en charkbricka en fredagskväll med pojkvännen Kristoffer Otter. Hon är den som kanske saknar utelivet och hänget på Matbar allra mest, men får hållas med hemmakvällar nu under restriktionerna. Ida är en vänlig själ och är inget för konflikter. Detta är antagligen en anledning till att hon bara klarade av rollen som bötesansvarig i en månad.”

Ilda Kepic

”Vår hårdskjutande Balkan-danska som äntligen är tillbaka efter att ha inlett säsongen på skadebänken. Ilda hävdar själv att hon endast gör målgest när andra gör mål, och kanske är det för att hon inte spelat på ett tag, men vi som har sett henne spela vet att detta inte stämmer alls. Utan Ilda är nog snarare den i laget som gör allra störst målgest när hennes bollar når nätet. Hon är också ett fan av den vackra naturen vi har runt Skövde och kan nästan ses som företrädare för hela Billingen-området så som hon promotar på diverse sociala medier. Ilda har också en dold talang, hon gör kanske världens godaste jordnötssås.”

Alva Dahl

”En av lagets minstingar och hon må inte vara den största spelaren, men det är få saker som kan stoppa henne – bilkrasch på Autobahn, bruten rygg, naturprogrammet eller rockringstävlingar… Alva står pall för allt! Hon har stor fighting spirit och på linjen ger hon sig aldrig, trots att hon har gladiator Kepic och Elovson emot sig.”

Tindra Sahlin Wallenius

”En av våra "små" som fortfarande går på gymnasiet. Trots detta jobbar hon i princip heltid på två hamburgerrestauranger. Att komma med stukade fötter till träning tillhör hennes vardag, men varje gång hon är nere och man tror att foten är av är hon lika snabbt upp igen. Om du skulle ha slut på nässpray någon gång är Tindra den du ska gå till – ryktet säger nämligen att hon ska ha ett stort lager på göm.”

Viktoria Börjesson

"När man läser "Vickans" handbolls-CV är det svårt att tror att hon endast är 26 år fyllda. Hon kom upp i A-laget för elva år sedan, har hunnit med tre comebacker och är nu äldst i laget. Men så är hon också one of a kind. Att målvakter har dålig kondis är inget "Vickan" har hört utan hon ”vinner” enkelt coopertestet ett halvt varv före nästa person varje säsong. Hon är också den enda som funderar på att vara med på försäsongen trots att skorna ska läggas på hyllan – eller ska de det?"

