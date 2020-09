"Det var inte enbart en medicinsk bedrift, hela samhället såg till att besegra tuberkulosen”

Redan från början var röntgenapparatur det i särklass viktigaste diagnostiska hjälpmedlet som tuberkulosvården hade att tillgå, och sanatoriet utanför Axvall var inget undantag.

– I början fanns det vissa läkare som hävdade att de kunde avgöra om någon hade tuberkulos bättre genom att lyssna på lungorna än att faktiskt titta på röntgenplåtarna, men de visade sig ofta ha fel. Att lyssna på lungor är en konstart och långt ifrån en garanti, säger Gunnar Boman, professor i lungmedicin vid Uppsala Universitet.

Initialt använde man sig av exponering på plåt, men den omständiga röntgenproceduren var både dyr och tidskrävande. I takt med ett ökat patienttryck börjande sanatoriet istället att använda flourescens-skärmar. Den nya tekniken gjordes sedermera portabel och specialinredda bussar tillverkades för att även folk ute på landsbygden skulle kunna undersökas.

1946 beslutade riksdagen att hela svenska folket skulle skärmbildsfotograferas och dessa landsomfattande kampanjer pågick ända fram till 1962.

– Poängen var att man kunde upptäcka lindriga former av tbc i ett tidigt stadie, innan folk hade fått symptom, och det visade sig vara mycket framgångsrikt, berättar Gunnar Boman.

Eftersom att Skaraborg hade stora militäriska anläggningar var skärmbilds-undersökningarna vid Stora Ekeberg viktiga och visade att 23 procent av invånarna hade tuberkulos. Hos var tionde person var bakterierna aktiva, men hur får man egentligen stopp på en luftburen smitta som håller på att ta livet av en hel befolkning?

– Skall ett verksamt bekämpande av tuberkulosen vara möjlig, måste striden upptagas redan ute vid ursprungshärdarna, sa Stora Ekebergs första överläkare, Stefan Tengström, redan 1920 i Skaraborgs Läns Tidning.

Och visst hade han en poäng. För att komma åt spridningen mellan familjemedlemmar som var det absolut vanligaste sättet att smittas, var man tvungen att se bortom sanatoriets fullbelagda salar och arbeta offensivt i riktade insatser.

På Stora Ekeberg inrättades en så kallad centraldispensär, en inrättning där massundersökningar bedrevs och läkemedel delades ut gratis till patienter som inte behövde eller kunde vårdas på sanatoriet.

– Man får inte glömma att det var en förmån att få sanatorievård. Långt ifrån alla fick plats på landets inrättningar, säger Gunnar Boman.

Dispensärsköterskan fick likväl trampa iväg på cykel och göra hembesök. Dels för att söka upp personer som misstänktes vara sjuka och få dem under behandling, men också för att upplysa traktens invånare och vidta förebyggande åtgärder i de trånga, smutsiga hemmen. I folkmun kallades dessa kvinnor för "tuberkulosbyrån" och visade sig flera familjemedlemmar vara drabbade kunde de omhänderta friska barn eller sätta sjuka i isolering.

Inledningsvis fanns det inte särskilt mycket behandling att erbjuda de drabbade på sanatoriet förutom att stärka deras allmäntillstånd och lindra symptomen. Ibland kunde vätska sugas ur i lungvävnaden där miljontals tuberkelbakterier bildat hålrum, så kallade kaverner. Även vissa kirurgiska ingrepp förekom, men det som främst kom att användas under 1900-talets första hälft var Forlanini-behandlingen.

Den gick ut på att att fylla lungsäcken med kvävgas så att delar av lungan kollapsade och därmed fick vila. År 1948 genomfördes så många som 3 447 Forlanini-behandlingar på Stora Ekeberg, men om det i förlängningen innebar att patienterna blev bättre eller sämre kan diskuteras.

– Syftet var att komprimera den sjuka delen av lungan. Man fyllde upp lungsäcken med gasen var 14:e dag i flera års tid för att minska symptomen, men i efterhand har man aldrig gjort någon direkt vetenskaplig utvärdering kring huruvida det faktiskt gjorde någon nytta, säger Gunnar Boman.

Däremot vet man att behandlingen försämrade lungkapaciteten över tid. Gasen förkalkade och gjorde lungorna stela. Gunnar Bomans egen pappa drabbades av tbc under sin tid i militären vilket gjorde att han låg på sanatorium och behandlades med kvävgas under flera års tid i mitten på 40-talet.

– Komplikationen blev att han fick dålig lungfunktion resten av sitt liv och just många lungläkare som han drabbades av tuberkulos under sin livstid. Uppemot 25 procent fick det redan under sin läkarutbildning när man obducerade patienter som bar på okänd tbc-smitta, så det är i efterhand märkligt att man inte drog de parallellerna redan då.

Under Stora Ekebergs första år vårdades 333 tuberkulospatienter på sanatoriet. Av dessa avled 32 personer. Tio år senare var patienttalet exakt detsamma, men då hade dödstalet stigit till 72.

Först 1940 lanserades det första läkemedlet mot tuberkulos. Det skulle dröja 10 år innan det illasmakande pulvret kom till allmän användning i Sverige, men på Stora Ekeberg provade man preparatet flera år innan andra sanatorier följde Skaraborgarnas exempel.

Bland patienterna fanns en viss skepsis och biverkningar som magsmärtor plågade många svårt. Det berättas att pulvret ibland kastades ut genom fönstret och att det var tack vare den vita "pudersnön" i rabatterna som det var så ont om fågelkvitter och ekorrar på området.

– Redan på 30-talet utvecklades två läkemedel, ett av en göteborgare och ett av en amerikan. De fungerade på kort sikt, men problemet var att folk blev resistenta så under 40-talet testade man att kombinera dessa. Preparatet kallades för isoniazid och efter två års behandling kunde många friskförklaras från tuberkulos, säger Gunnar Boman.

Men det absolut mest avgörande, medicinska framsteget var trots allt Calmette-vaccinet som fick sitt stora genombrott efter andra världskriget. Idag är BCG som det också kallas, världens mest använda vaccin, men togs bort ur Sveriges allmänna vaccinationsprogram för spädbarn 1975 då man ansåg att det inte längre var motiverat. Tuberkulosen hade näst intill försvunnit och idag ges vaccinet bara till särskilda riskgrupper.

I mitten av seklet minskade nämligen antalet patienter och avlidna på Stora Ekeberg. År 1958 avled 13 tbc-patienter och 1966 var antalet döda 11. Det bekräftade att sjukdomen hade bemästrats genom vidtagna medicinska åtgärder.

– Jag är upplärd i att Calmette-vaccinationerna satte stopp för tbc:n i Sverige, men det är inte hela sanningen. De förbättrade levnadsförhållandena i landet var minst lika avgörande för att stoppa spridningen. Så det var inte enbart en medicinsk bedrift, hela samhället besegrade tuberkulosen tillsammans, säger Gunnar Boman.

Tbc är dock långt ifrån utrotat och årligen dör fortfarande 1,4 miljoner människor av bakterien som löper extra stor risk att bli aktiv i kombination med hiv. Flest fall finns i Indien, men även i Sydafrika och många öststater är sjukdomen förvånansvärt utbredd. Idag pågår jakten efter ytterligare ett vaccin, men Gunnar Boman menar att strategin för att bekämpa tuberkulos inte går att applicera på den rådande corona-pandemin, trots vissa likheter.

– Tbc är en långdragen sjukdom medan covid är ett akut insjuknande där tillståndet kan bli livshotande väldigt fort, därför kan man inte medicinskt hantera det på samma sätt. Men den allmänna upplevelsen, rädslan för att drabbas och folks blickar om någon råkar hosta, tror jag är densamma.