Decimerat IFK Skövde föll tungt i Malmö: "Det är där det fallerar..."

Det blev en komfortabel seger i premiären i lördags för IFK Skövde. 32–21 hemma mot Guif.

På torsdagskvällen väntade betydligt tuffare motstånd i form av HK Malmö i Baltiska Hallen.

Skånelaget var topptippat inför säsongen, men har på sistone blandat och gett med dels respass i svenska cupen och dels avancemang i European League.

Redan efter sju minuter hade gästernas mittsexa Dan Beck-Hansen åkt på två utvisningar. Det skulle komma att bli ytterligare fem tvåminutare för de vitklädda den här kvällen.

Matchens förgrundsfigur var inledningsvis annars Adam Ljungquist. När han satte 9–7 efter knappt 15 minuter var det hans tredje fullträff. Efternamnet känns säkert bekant – pappa Mats är en klubbikon och ett år yngre brodern Victor etablerad i högsta serien.

– Det känns bra. Kul att få chansen och försöka göra det bästa av situationen, sa Adam i pausintervjun med C More.

I slutet av första halvlek hade IFK gjort fyra raka mål och gått från 12–12 till 16–12. Det efter en timeout som visade sig vara lyckosam.

– Jag tycker vi har stått väldigt bra bakåt och fått enkla mål framåt, fortsatte Adam Ljungquist.

Men i andra halvlek blev det en scenförändring. Malmö lade i en högre växel och kom inte bara ikapp utan gick dessutom förbi med flera måls marginal.

– 36 bollar vet jag inte när jag senast var med om att släppa in. Det är tyvärr där det fallerar, säger Adam Samuelsson till C More.

Han fortsätter:

– De är tunga i sina satsningar, det gäller att hålla ihop, låta de slå bollen en gång men det tycker jag inte vi gör i andra utan de får glida igenom ganska lätt och då rinner det iväg till slut.

Matias Helt Jepsen fick pris som bästa Skövdespelare. Han gjorde fem mål i första halvlek men blev mållös i andra.

– Vi är lite tunt på folk på niometer. Vi har en del borta, de som är med får dra ett stort lass.

Victor Ljungquist, Jack Thurin, William Elovson och Bjarni Valdimarsson fanns inte med på planen.

Samuelsson avslutade med att berömma sin namne, femmålsskytten Adam Ljungquist.

– Han gör en väldigt duktig match. Han har inte spelat så mycket innan, men tar för sig och visar att han har något att komma med.

Härnäst blir det två raka hemmamatcher för IFK Skövde. Först kvartsfinal i svenska cupen mot Hallby på måndag där Skövde har en fyramålsledning inför returen.

Därefter kommer Sävehof på besök på fredag i nästa vecka.

Matchfakta

HK Malmö-IFK Skövde

36–30 (16–18)

Mål, Malmö: Hampus Jildenbäck 8, Magnus Persson 7 Tim Hilding 5, Charles Hugoson 4, Anton Blickhammar 4, Kassem Awad 4, Inge Aas Eriksen 2, Arvid Johansson, Hampus Nygren.

Mål, Skövde: Viktor Hallén 7, Matias Helt Jepsen 5, Adam Ljungquist 5, Erik Sääf 5, Fredrik Mossestad 3, Rex Blom 3, Adam Samuelsson, Daniel Björk.

Utvisningar, Malmö: 3x2 min. Skövde: 7x2 min.

Domare: Johan Gomér, Martin Gomér.

Publik: 341.

