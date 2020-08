Clara och Alva protesterar mot studier på distans – har samlat ihop över 300 namnunderskrifter

I måndags var första skoldagen för gymnasieskolorna i Skövde med undervisning på plats efter en vår med distansundervisning. Dagen efter kom beskedet från Gymnasium Skövdes skolledning att det blir fortsatta studier på distans för årskurs 2 och 3 på Västerhöjd. De kommer att få turas om att vara på skolan, med varannan vecka på skolan och varannan vecka med studier på distans. För årskurs 1 sker all undervisning på plats. Beslutet gäller till den 1 november.

Anledningen till skolans beslut var främst att minska trängseln i kollektivtrafiken. Just detta vänder sig Västerhöjdseleverna Clara Thempo och Alva Wiik mot. De beskriver distansundervisningen som påfrestande på flera sätt.

– Det är orimligt att vi drabbas av det. I slutändan är det Västtrafiks problem, inte vårt ansvar, säger Clara Thempo som tycker att det borde finnas fler lösningar att testa för undvika trängsel i kollektivtrafiken innan man börjar med distansundervisning.

Efter samtal med Västtrafik och lärare startade de namninsamlingen. Namninsamlingen har spridits via klasschatter och enligt Clara Thempo har även lärare och föräldrar skrivit på. På torsdagseftermiddagen hade insamlingen 320 underskrifter.

De anser att vårens distansundervisning påverkade lärandet och för en del elever även den psykiska hälsan.

– Det funkade de första veckorna, sedan ville man inte vara hemma mer. Det var också svårt att få hjälp av lärare, säger Alva Wiik.

– Det har varit svårt att påverka sina betyg, säger Clara Thempo.

Just Alva och Clara har inte mått dåligt av distansundervisningen, men de vet andra vars hälsa påverkades av att inte ha en trygg plats att gå till varje dag. Många har också saknat kompisarna.

– Det kan vara jobbigt och deppigt, vissa har också känt sig utanför för de bor långt bort från kompisarna, säger Alva Wiik.

Istället för att årskurs 2 och 3 ska ha distansundervisning tycker de att Västtrafik borde sätta in fler bussar från Hjo och Tibro där många pendlar från för att komma till gymnasieskolorna i Skövde. Deras förslag är att sätta in fler turer på morgonen och eftermiddagen och om resurserna inte räcker till kan man istället dra ner på turerna under dagen.

– Vi som bor i stan i Skövde är inte problemet, vi går eller tar cykeln och mopeden, säger Clara Thempo.

De tycker också att munskydd kan vara ett alternativ i kollektivtrafiken för att minska riskerna för smittspridning.

– Forskning säger att det inte hjälper så mycket, men i många andra länder är det obligatoriskt så det borde hjälpa.

På fredagen har de ett inbokat möte med sin rektor för att diskutera distansundervisningen. Tidningen har sökt rektorn, utan resultat.

