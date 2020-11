Cityhandelns uppmaning till Skövdeborna inför Black friday och jul: ”Kom ihåg det lokala”

Uppmaningen är att vara lokalpatriotisk och handla lokalt nu under Black week och jul under parollen ”Local is the new black”, en av de viktigaste månaderna för handeln.

– Generellt är det en av de viktigaste perioderna på året, för vissa verksamheter behövs det för att kunna balansera övriga året, säger Maria Leo, centrumledare på Skövde city.

I och med restriktionerna, där alla uppmanas undvika att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker och köpcentrum, kan julhandeln bli avgörande för den centrumhandelns överlevnad.

Jag vill slå ett extra slag för restaurangerna, alla erbjuder take away

Även våren var tuff, men julen blir på flera sätt än mer speciell.

– Uppmaningen är tydligare än sist, vi ska inte gå i butik eller restaurang. Men verksamheterna försöker hitta säkra och trygga sätt så man kan göra ett aktivt val att handla lokalt.

Skövde citys kampanj lyfter också fram att det handlar om vilket centrum man vill ha i framtiden. Väljer man lokalt bidrar det till ett levande centrum, vilket i sin tur kan innebära färre tomma butikslokaler.

För restauranger är restriktionerna betydligt fler kring avstånd, när alkohol får säljas och hur stora sällskap som får komma. Därför vill Maria Leo uppmana särskilt att stötta de lokala krögarna som kämpar nu genom att äta restaurangmat och att göra det i mindre konstellationer.

– Jag vill slå ett extra slag för restaurangerna, alla erbjuder take away. Det är en naturlig del i att unna sig och förhoppningsvis vill man fortsätta göra det med sin familj.

Med kampanjen "Local is the new black" vill Skövde city också synliggöra hur verksamheterna har ställt om och följer restriktionerna så man kan handla lokalt. Det handlar om hemleverans, handel digitalt eller via telefonen eller utanför dörren.

– Det är kreativa lösningar. Vissa kör ut varor själva eller har dialog med kunder över Instagram, på telefonen eller Facetime. Butikerna är serviceinriktade, säger Maria Leo.

Läs också: Skövde City fixar hemleverans åt kunder som inte kan shoppa i centrum

Flera lokala butiker erbjuder handel via sociala medier och flera erbjuder hemleverans. Om inte butiken erbjuder det ordnar Skövde city det. Flera butiker har också en ringklocka utanför butiksdörren, där personal istället kommer ut och hjälper till, så man inte behöver gå in.

Hon framhåller även att stadskärnan är en stor plats där det går att hålla avstånd och för det mesta undvika trängsel.

– Just nu är det inte en faktor, i stadskärnan är det extremt lite trafik. Det finns inga folksamlingar överhuvudtaget att prata om. Man kan också kontakta butiken om att få besöka en annan tid, de är väldigt tillmötesgående i det, säger Maria Leo.

En fördel som lyfts fram i kampanjen från Skövde city är att man slipper trängas i en kö till ett postombud om man handlar lokalt istället för att shoppa på nätet.

– Det brukar vara mycket folk i matbutikerna, inte minst i köerna till postombuden, säger Maria Leo.