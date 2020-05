Campingen på Hökensås byter namn

I sju år har campingen på Hökensås gått under namnet Nordic Camping. Sedan ett tag tillbaka är det dock campingkedjan First Camps namn som går först i titeln, då Hökensås blivit en del av kedjan.

– Den gemensamma marknadsföringen ökar chanserna att fler upptäcker vilken pärla Hökensås är, säger Johan Söör, vd för First Camp.