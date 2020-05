Omsättningen för 2019 landar på cirka 8,2 miljarder kronor, med ett resultat om cirka 750 miljoner kronor.

– Vi är givetvis stolta över utvecklingen under 2019, koncernen utvecklas starkt och brett. Vi ser redan nu lönsamma och effektiva synergier mellan de olika verksamheterna, säger Joachim Frykberg, VD Jula Holding.

Det gångna året bjöd på flera jubileum med 40-årsfirande, öppnande av det 100:e Julavaruhuset och över 3 miljoner JulaClub-medlemmar. Under året togs även flera utvecklingssteg, inklusive en större organisationsförändring.

Organisation för framtiden

Genom detta är nu Jula Holdingkoncernen mer anpassat för framtiden än någonsin, uppger de. Fokus ligger nu på att bredda värdenätverken ytterligare, samt att än mer stärka samverkan inom koncernen.

Under 2019 har både Hööks och Jula Hotell & Konferens förvärvats och gått in i koncerngemenskapen. Under året startade dessutom den egentliga driften av verksamheten i Wästgöta Finans.

– 2019 var ett historiskt år då vi passerade flera milstolpar. Redan när verksamheten startade på gården Jultorp för över 40 år sedan fanns tankar på långsiktig expansion. Nu har vi även tagit viktiga steg för utveckling av koncernen och vi är en bra bit på väg, även om vi alltid siktar högre, säger Karl-Johan Blank, ägare och koncernchef för Jula Holdingkoncernen i pressmeddelandet.

Fokus på satsning

Under 2020 fortsätter utbyggnaden av koncernen. Bland annat kommer Jula att öppna minst tio nya varuhus, Hööks öppnar fem nya butiker, och Julas Centrallager i Skara byggs ut med 28 000 kvadratmeter.

– Under de mycket speciella tider som råder just nu är det viktigt att vi fortsätter att jobba långsiktigt. Vi har vår ”Julaanda” och alla våra fantastiska medarbetare som med stort ansvarstagande och engagemang driver verksamheten framåt, det är vi tillsammans som gör detta möjligt. Vi är alltid noga med att hålla nere kostnaderna och vi ser att vår långsiktiga strategi med verksamheter i olika branscher ger den stabilitet och trygghet som vi vill ha, säger Karl-Johan Blank.

Norra Europas största lager

Jula har Norra Europas största lager i Skara vilket har varit en stor fördel under coronakrisen då stora volymer varor snabbt funnits till hands när efterfrågan ökat.

– Vi har med centrallagret även möjlighet att plocka hem de produkter som behövs i ett tidigt skede, och vi har även möjlighet att göra stora ”klipp” när det finns läge. Vi kan konstatera att vi går väldigt starkt i tuffa tider, så även under coronapandemin. Samtidigt måste vi vara ödmjuka inför krisens omfattning och oförutsägbarhet, och är tacksamma för att våra varuhus fått ha öppet och att vi kunnat fortsätta sälja våra produkter, säger Karl-Johan Blank.