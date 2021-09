Bildextra: Ungdoms-SM i orientering inleddes med sprint i centrum – ”Superbra banor”

Vi börjar väl med det roligaste av allt, en tjej från Skaraborg tog nämligen silver i klassen D16. Det var IK Gandviks Elsa Södervall som stod för den prestationen och hon var endast 19 sekunder efter vinnande Elsa Brandt från Domnarvets GoIF.

Det var väldigt tätt bakom Elsa Södervall, som bara var en sekund före bronstjejen och fem sekunder före fjärdepristagaren.

Arrangerande Falköpings AIK OK hade tre löpare med, alla 15-åringar. Bäst gick det för Alice Wahlberg, som slutade på 33:e plats i D15-klassen.

– Det gick väldigt bra för mig ute på banan, jag är väldigt nöjd och hade jätteroligt. Några småmissar blev det, men det är inget att tala om.

– Det var en stor ära att få springa USM här på hemmaplan, men jag hade nog inte så stor nytta av att vara Falköpingstjej som man skulle kunna tro. Jag bor nämligen i andra änden av staden, jag känner inte till centrum och dess omgivningar så bra, säger hon.

Målgången skedde på Stora torget medan stora delar av tävlingen utspelades i Gamla stan med omnejd.

– Det var superbra banor, kluriga vägval kombinerat med sträckor där man fick chansen att trycka på lite, säger Alice Wahlberg.

Det gick inte lika bra för FAIK:s båda grabbar i H15, Adam Samuelsson och William Härström. Adam slutade på 88:e plats, William blev inte godkänd, vilket innebär att han gjorde något fel utmed banan.

Efter att alla hade kommit i mål och arrangörerna hade börjat städa undan efter denna sprinttävling så var tävlingsledaren för dagen, Adam Fredén, nöjd och belåten.

– Det har rullat på fint, helt enligt ritningarna.Vad jag har hört så är också deltagarna nöjda och vi har inte haft några större incidenter. Det känns som att banorna har tilltalat löparna, de har beskrivit dem som roliga, kluriga och även lite svåra. Och lite svårt ska det ju faktiskt vara när det handlar om ett SM, säger Adam Fredén.

– Vidare kan vi konstatera att vi trots allt hade tur med vädret. Visst, det var ganska kallt och det blåste, men det höll i alla fall upp. Tänk om tävlingen hade varit på torsdagen istället, då hade det inte varit roligt i ösregnet, tillägger han.

Nu fortsätter Ungdoms-SM med långdistans på Hökensås under lördagen och med en distriktsstafett på samma plats under söndagen. Parallellt med detta är det publiktävlingen Ostlöpet både lördag och söndag.

Resultat

Ungdoms-SM, orientering, Falköping, sprint

D15: 1. Freja Hjerne, Tumba-Mälarhöjden OK 13.08, 2. Stine Thern, OK Skogshjortarna + 0.07, 3. Maja Lundholm, Umeå OK + 0.14 … 33. Alice Wahlberg, Falköpings AIK OK + 3.06.

H15: 1. Max Österberg, Gustavsbergs OK 11.17, 2. Ludwig Rosén, Göteborg-Majorna OK + 0.23, 3. Anton Jonsson, OK Tyr + 0.46 … 88. Adam Samuelsson, Falköpings AIK OK + 5.31. William Härström, Falköpings AIK OK, ej godkänd.

D16: 1. Elsa Brandt, Domnarvets GoIF 14.01, 2. Elsa Södervall, IK Gandvik + 0.19, 3. Alva Björk, Trollhättans SOK 0.20.

H16: 1. Hannes Mogensen, OK Ravinen 11.47, 2. Elis Peterson, OK Denseln + 0.20, 3. Noah Krikström, Hjärnarps OK + 0.28.