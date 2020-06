I kretsen av de närmaste har begravningsgudstjänst ägt rum i Gökhems kyrka för Tord Hansson, Mariestad. Organist Annika Lagerquist spelade och sjöng som inledningsmusik My Way av J. Revaux/C. Francois och som avslutningsmusik sjöng och spelade hon We´ll Meet Again av R. Parker/H. Charles.

Gemensamt sjöngs psalmerna När sorgen känns tung och Bred dina vida vingar. Präst var Anita Karlén som i sitt griftetal utgick från Ps. 139:5,8-12. ”Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand.” En syster till Tord läste också en egenskriven dikt om Tords liv och saknaden efter honom.

Efter gudstjänsten bars kistan ut till graven på Gökhems kyrkogård. Tords minne hade hedrats med en blomstergärd samt minnesgåvor till Läkare Utan Gränser, Operation Smile, Barncancerfonden, Hjärnfonden, Act Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Greenpeace Norden, Hjärt-Lungfonden, Lions Cancerforskningsfond och Röda korset från bl.a. Mariestad Gospel och Lions Club Mariestad.