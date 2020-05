Lars Larsson, Gudhem

I kretsen av de närmaste har begravningsgudstjänst ägt rum i Gudhems kyrka torsdagen den 30 april, för Lars Larsson från Gudhem. Gudstjänsten inleddes med att kyrkomusiker Majken Frid Larsson på orgel spelade ”Air” av J S Bach. Därefter spelades ”Wild Horses” med Rolling Stones. Präst var Bengt-Åke Öhgren som i sitt griftetal utgick från bilden av Gud som den gode herden och läste från Hes 34:15-16 där det står: ”Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.” Prästen berättade om Lars liv och hur han varit ett gott föredöme, precis som bibelns herde. Gemensamma psalmer som sjöngs var ”Det gungar så fint när han bär dig, mitt barn”, ”En vänlig grönskas rika dräkt” och ”Blott en dag”. Efter överlåtelsen spelades ”Stand by Me” från skivan Playing For Change. Kistan var smyckad med en slinga av blommor i gröna nyanser och med körsbärskvistar från trädgården. Där stod också ett hjärta av röda rosor. Avsked vid kistan togs av makan, barnen och systern med respektive, släkt och vänner. Efter avskedet spelades ”Long As I Can See The Light” med Creedence Clearwater Revival. När kistan bars ut till graven på Gudhems kyrkogård sjöngs gemensamt ”Härlig är jorden” till orgelackompanjemang. Minnesgåvor har skänkts till Hjärt-Lungfonden, Barncancerfonden, Cancerfonden och Läkare utan gränser av bland annat Ordenssällskapet NN i Falköping och bland blomsterdekorationerna fanns hälsningar från bland annat LRF Gudhem, Skogh´s Gräv & Schakt och LRF Kommungrupp. Minnesstund har hållits på Kurorten Mösseberg. Representant vid begravningen var Kristina Zettervall.