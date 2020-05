Jan-Erik Nordqvist, Öttum

I Marie begravningskapell har begravningsgudstjänst ägt rum för Jan-Erik Nordqvist, Öttum. Akten inleddes av kyrkomusiker Reibjörn Carlshamre som på orgeln framförde "Som en bro över mörka vatten" av P Simon. Thomas Gustafsson sjöng "You raise me up" av R Lövland. Officiant var prästen Emanuel Carlsson. Från cd sjöng Elvis "Love me tender".

Vid den vackert smyckade båren tog makan, barnen med familjer, släkt och vänner ett sista avsked. Solisten sjöng "How great thou art", C Boberg traditionell. Akten I kapellet avslutades med orgelmusik, "Amazing grace", folkmelodi.

Jan-Eriks minne hade hedrats med gåvor till Operation Smile.

Gravsättning kommer ske på Skånings-Åsaka kyrkogård.