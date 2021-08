Äventyrsbadet i Skövde kan gynnas – när Jönköping blir utan: ”Ingen stor resväg”

Jönköpings kommun har beslutat att bygga ett nytt badhus, men utan äventyrsbad och relax. Det är något som har väckt starka reaktioner bland invånarna i Jönköping. Fokuset för anläggningen ska vara simskola, motion och föreningsliv och den totala kostnaden kommer ligga på 884 miljoner kronor.

Fredrik Ridderbacke, marknadsansvarig på Arena Skövde, känner till Jönköpings kommuns planer. Han säger att det är tråkigt att kommunen inte väljer att satsa på ett eget äventyrsbad, när grannregionen Skövde kunnat visa på en mycket uppskattad investering.

Samtidigt är han väl övertygad om att ett badhus utan en upplevelsedel i Jönköping skulle gynna Arena Skövde, som redan i dag lockar många Jönköpingsbor till sin anläggning.

– Vi märker att det är många barnfamiljer som efterfrågar det här vattenäventyret. Vi har gjort ett antal mätningar under våra högtrycksperioder, det vill säga under skolloven, som har visat att mellan 14–16 procent av våra besökare kommer från just Jönköpingsområdet. Det är en väldigt bra grupp för oss, säger Fredrik Ridderbacke.

Förvånar det dig att man har valt bort äventyrsbadet här i Jönköping?

– Både och. Det är ju en stor investering att göra och du måste se att du har ett bra kundunderlag. Man måste se till sina konkurrenter i närområdet – finns det redan ett antal upplevelsebad med ett snarlikt utbud mot vad man själv hade tänkt bygga så måste man utvärdera om det verkligen finns utrymme att satsa den här pengen på detta, säger Fredrik Ridderbacke och fortsätter:

Jag kan förstå hur Jönköpings kommun resonerar.

– Nu finns exempelvis vi ungefär en timmes bilresa från Jönköping och det är ingen stor resväg när man ska hitta på ett familjeäventyr. Så jag kan förstå hur Jönköpings kommun resonerar.

I år är det tolv år sedan hela Arena Skövde stod klart till en kostnad av 488 miljoner kronor. Men Fredrik Ridderbacke tycker inte att man kan jämföra den prislappen med den summa som Jönköpings nya badhus beräknas kosta.

– När man bygger nytt har man en betydligt tyngre investering i början. Mycket av pengen på ett badhus sitter under själva bassängerna – i alla tankar, reningssystem och allt det som driver hela anläggningen. När vi byggde Arena Skövde hade vi redan en grund att bygga på, så det går inte att jämföra.

Så 884 miljoner kronor för en badanläggning utan äventyrsbad låter som en rimlig peng i dina öron?

– Jag vill inte uttala mig något mer om den pengen.