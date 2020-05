I april dog det fler svenskar än det har gjort under någon månad sedan 1993.

Enligt preliminär statistik från SCB rapporterades det 10 458 dödsfall i Sverige under april, ett sorgligt rekord.

– Vi får gå tillbaka till december 1993 för att hitta fler döda under en månad. Då dog det 11 057 personer. Totalt dog 97 008 personer 1993, vilket var det högsta dödstalet under ett år sedan 1918 då spanska sjukan härjade som värst", säger Tomas Johansson, utredare på SCB, i ett pressmeddelande.

I förhållande till folkmängden dog det dock fler personer i januari 2000 än i april i år. Då dog 110,8 personer per 100 000 invånare. Motsvarande under april i år var 101,1 döda per 100 000 invånare.

Både december 1993 och januari 2000 berodde de höga dödstalen på ovanligt kraftiga influensaepidemier, som skördade många liv.

– Enligt en artikel i Läkartidningen var framför allt den under säsongen 1993 till 1994 kraftig. På den tiden fanns inte något vaccin, säger Tomas Johansson.

I arbetet jämför SCB den preliminära statistiken med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019, för att på så vis beräkna den så kallade överdödligheten.

Under vecka 16–19 har alla län förutom Västerbotten en överdödlighet under 2020. I sex av länen var överdödligheten mindre än 10 procent, bland annat i Skåne där 945 personer dog, jämfört med 882 personer i genomsnitt åren 2015–2019. Enligt Tomas Johansson var Örebro län det enda länet som hade en säkerställd överdödlighet över 50 procent, jämfört med åren 2015–2019.

I Stockholms län, som varit hårt drabbat av coronapandemin, fortsätter dödstalen att sjunka efter toppnoteringen vecka 15. Under vecka 19 har 414 dödsfall rapporterats., vilket är 363 färre dödsfall än under vecka 15.

Johan Nilsson/TT