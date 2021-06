Antalet nya fall ökar – men på fortsatt låga nivåer

Dataintrångsförsöket på SmiNet, databasen som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar, resulterade i att smittorapporten för vecka 21 utgick – men Västra Götalandsregionen uppskattar att det under vecka 21 rapporterades ungefär 2 000 nya fall och vecka 22 ungefär 1000 nya fall i Regionen överlag.

Det innebär också att antalet nya fall fortsätter att minska – och har gjort det sedan mitten av april 2021.

I Falköping har antalet nya fall varierat under de senaste tre veckorna – från 76 konstaterade fall vecka 20, till blott 18 följande vecka, och slutligen 54 fall under den senast mätbara veckan, det vill säga vecka 22.

Det innebär dock att Falköping nu har passerat en mörk milstolpe, med över 3 000 bekräftade fall sedan pandemin började. Totalt har man kunnat konstatera 3 067 fall av smittan i kommunen.

Antalet nya fall i Skövde fortsätter att gå mot allt lägre nivåer, med en rekordlåg notering av 40 nya registrerade fall under vecka 21 – men, som tidigare nämnt, kan den registrerade siffran ha påverkats av det tidigare dataintrångsförsöket och nedstängningen av SmiNet.

Under vecka 22 noterades aningen fler covid-fall än föregående vecka, med 56 konstaterade fall. Det är dock närmare en halvering av siffrorna från vecka 20, då 106 fall upptäcktes.

Totalt har 5 501 fall av covid-19 konstaterats i kommunen.

Skövde kommun är också den enda kommun i tidningens bevakningsområde som har ytterligare ett registrerat dödsfall under den gångna veckan. Efter vecka 22 har totalt 91 personer i kommunen avlidit som följd av coronasmittan under pandemin.

I Skara kommun registrerades rekordhöga siffror under vecka 20 – medan följande vecka hade betydligt lägre antal fall.

Vecka 21 noterades blott 23 nya fall – sedan vände smittspridningen snabbt igen, då man under vecka 22 registrerade över en fördubbling, med 51 nya fall.

Totalt har nu 1 494 fall av smittan konstaterats i kommunen sedan pandemins start.

Vara kommun har under både vecka 21 och 22 betydligt färre antal nya fall än föregående veckor – med blott sju fall under vecka 21 och fem fall under vecka 22 är det de lägsta siffrorna kommunen har registrerat på mycket länge.

Kan kommunen hålla kvar de låga siffrorna kommande veckor blir det också långt kvar till en kommande mörk milstolpe – med 905 registrerade covid-fall närmar man sig 1 000-strecket.

Även Götene har noterat låga nivåer under de två gångna veckorna. Vecka 20 kunde man konstatera 45 fall av smittan, medan man under de följande veckorna endast noterade 19 nya fall (vecka 21) och 18 nya fall (vecka 22)

Men till skillnad från Vara har Götene nu passerat 1000-strecket, med totalt 1 034 konstaterade covid-fall i kommunen sedan pandemins början.

Tidaholm registrerade som enda kommun i tidningens bevakningsområde, fler fall under vecka 21 (37 fall) fler fall än vecka 20 (totalt 30 fall). Under vecka 22 vände det dock igen, med blott 17 registrerade fall av smittan.

Även Tidaholm närmar sig 1 000 fall, med totalt 987 konstaterade fall i kommunen sedan pandemins början.

På Skaraborgs Sjukhus är antalet inneliggande patienter på fortsatt låga nivåer, vilket också är anledningen till att man dels har gått ner i beredskapsläge, och under torsdagen kunde meddela att partners snart kommer att vara välkomna till BB även efter förlossningen.

Under torsdagen var totalt 19 personer inskrivna för covid-vård på sjukhuset, varav sju av dem var inskrivna på intensivvårdsavdelningen. Jämför man med torsdagen föregående vecka har antalet patienter sjunkit med fyra personer totalt.

Fakta: Antalet nya coronafall vecka 22, 21 (vecka 20 inom parantes)

Falköping: 54, 18 (76) Totalt antal fall: 3 067 ( 2 995)

Skövde: 56, 40 (106) Totalt antal fall: 5 501 (5 405)

Skara: 51, 23 (61) Totalt antal fall: 1 494 (1 420)

Vara: 7, 5 (22) Totalt antal fall: 905 (893)

Götene: 19, 18 (45) Totalt antal fall: 1 034 (997)

Tidaholm: 37, 17 (30) Totalt antal fall: 987 (933)

