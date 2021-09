Ammotrack släpper ny singel i samarbete med Skövde IK: ”Vi vill lyfta det lokala från Skövde till max”

Pandemin har slagit hårt mot många. Inte minst inom kultur- och föreningslivet. När Mikael DeBruin från hårdrocksbandet Ammotrack och Andreas Birgersson, matchansvarig i Skövde IK, sprang på varandra i korridorerna på Billingehov så föddes idén om ett samarbete.

– Under pandemin har både kultur och sport tagit storstryk. Så vi ville slå ihop våra lokala krafter och göra något riktigt bra av det. För att bjuda publiken på en ny typ av show när de väl återvänder, säger Mikael DeBruin, sångare i Ammotrack.

Låten heter ”Bring out the heroes” och går från noll till hundra direkt från starten. Något som den här typen av låt ska göra enligt Viktor Brunö, som varit med och producerat låten och som även gjort videon som ska spelas upp under introt.

– I min värld så gör den exakt det som en sån här låt ska göra. Man blir taggad och vill göra sitt bästa när man lyssnar på den, förklarar Viktor Brunö.

– Det här är en låt som är i vi-form. Den handlar om att kämpa och göra sitt allra yttersta tillsammans, det är grundbudskapet. Jag sjunger ord som: alla för en, en för alla och tillsammans står vi starka. Det är ganska klyschigt men väl så träffande fraser både för oss som band och för laget, säger Mikael DeBruin.

Och du som lyssnat på Ammotrack tidigare kommer fortfarande känna igen deras signatur-ös i den nya låten enligt Mikael DeBruin.

– De som har lyssnat på oss tidigare kommer känna igen musiken. Det är fullt ös och ett driv i låten. Det är fortfarande hårdrock, förklarar han.

För Andreas Birgersson var det en självklarhet att haka på samarbetet.

– Vi vill ligga i framkant vad det gäller matcharrangemang i Sverige. Vilket jag tycker att vi gör med det här konceptet och vi vill närma oss ligorna ovanför, säger Andreas Birgersson.

Låten släpps den 24 september. Än så länge har inte spelarna i laget hört låten. Men William Frödelius, forward i Skövde IK, fick en förhandslyssning när Skövde Nyheter var på plats. Han tycker att det känns kul att få en ny introlåt.

– Det är klart att det är kul med något nytt. Man vill ju vara taggad inför matchen och vara redo. Då hjälper det med en bra låt som det smäller lite i, säger William Frödelius.

Hur tror ni att fansen kommer att ta emot det här?

– Jag tror att det kommer att bli succé. I min värld så är detta, ja, i alla fall hockey-Sveriges bästa låt, säger Andreas Birgersson.

Det nya introt för Skövde IK kommer att visas för publiken den 3 oktober när laget har sin hemmapremiär på Billingehov.