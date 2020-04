Förre chefen för FN:s arkiv i New York och Internationella valutafondens arkiv i Washington DC samt dessförinnan förstearkivarien vid Landsarkivet i Lund, fil dr Alf Erlandsson från Floby, har gått bort 89 år gammal.

Alf Erlandsson var född den 31 juni 1931 och uppväxt i Floby i Västergötland. Hans föräldrar hette Mats Erlandsson och Eva Lundmark. Pappa Mats var lärare i Floby byskola och kantor i Floby kyrka.

Efter studenten i Falköping 1951 var det dags för studier i historia i Lund. Studierna resulterade i en fil mag-examen 1955 och en fil lic 1960.

Från 1962 till 1971 var Alf knuten till Landsarkivet i Lund som andre- och förstearkivarie.

Parallellt bedrev han doktorandstudier och 1967 disputerade han med avhandlingen ”Skånska generalguvernementet 1658-1693 och dess arkiv. Förvaltnings- och arkivhistoriska undersökningar”.

Chefsjobb vid FN

När Sverige 1971 fick möjlighet att tillsätta posten som chef för FN:s arkiv i New York handplockades Alf Erlandsson till toppjobbet, där han kom att arbeta under de tre generalsekreterarna U Thant, Kurt Waldheim och Javier Pérez de Cuellar.

Av arkivariekollegorna i Sverige kallades Alf Erlandsson skämtsamt för ”världsarkivarien”, inte minst med tanke på att FN:s gigantiska arkiv omfattar inte bara generalsekreterarnas, FN:s sekretariats samt FN:s fredsbevarande arbete i världen utan även viktiga historiska dokument.

Sydsvenska Dagbladets dåvarande USA-korrespondent Per T Ohlsson konstaterade 1986 att den svenske chefsarkivarien ”satt på världens hemligheter” i en artikel om Alfs arbete med att gräva fram avslöjande dokument om sin tidigare chef, den förre generalsekreteraren Kurt Waldheims krigsförbrytelser under andra världskriget, samt även om andra nazisters övergrepp under samma tid.

Före sin tid

Efter 20 år på FN gick flyttlasset 1991 vidare till Washington DC där den då 60-årige Alf Erlandsson rekryterats till ett nytt toppjobb som arkivchef, nu vid Internationella valutafonden, en position han behöll till sin pensionering 1996.

Alf var långt före sin tid med frågeställningar som arkivarier än idag sliter för att försöka lösa. Bland annat koncentrerade han stora ansträngningar till frågan om hur FN och IMF skulle kunna hantera och bevara sina omfattande elektroniska register.

Han representerade även FN i en teknisk panel för elektronisk registerhantering och har publicerat ett stort antal artiklar på engelska och svenska om dessa frågor samt sammanställt en omfattande litteraturöversikt i ämnet.

I maj 2018 promoverades Alf Erlandsson till jubeldoktor vid Lunds universitet, 50 år efter sin doktorspromovering och hyllades då i ett tal av professor Barbara Törnquist-Plewa för sina verkligt imponerande prestationer.

Nära kontakt med barnen

Under alla år behöll Alf starka band till sina tre barn som växte upp i Lund men hade tät kontakt med fadern som tillbringade så mycket tid han kunde med dem varje år. Per, Jerker och Åsa har ofta berättat för vännerna om sina många roliga resor till fadern och om spännande besök på hans arbetsplats i FN.

Efter pensioneringen 1996 delade Alf sitt boende mellan ön Kauai på Hawaii och stugan vid Grand Lake i Colorado fram tills för några år sedan då han och Gertrud flyttade bopålarna till staden S:Petersburg i Florida.

Några av Alfs främsta fritidsintressen var klassisk musik, fornnordisk historia och att måla i olja.

Men han älskade också att åka skidor. Det blev under åren många skidresor till Vermont och Colorado med barnen och senare även till andelsstugan i Tännäs i Härjedalen. Många vänner kan vittna om att Alfs tre barn blev väldigt skickliga skidåkare på kuppen.

IVAR SJÖGREN