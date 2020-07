240 värnpliktiga har ryckt in i Skövde: ”En lärorik upplevelse”

– Det känns bra att välkomna våra nya värnpliktiga och vi ska se till att de får en bra utbildning hos oss. De är viktiga delar i våra framtida krigsförband, säger Tobias Hagstedt som är bataljonschef på en av Skaraborgs regementes bataljoner.

Under dagen anlände ungdomarna till regementena och flyttade in på logementet som blir deras hemvist under utbildningstiden. Den första tiden kommer att ägnas åt att lära sig hitta i omgivningarna samt åt att hämta ut och lära känna sin utrustning.

– Jag ser fram emot utbildningen, jag tror det kommer utveckla mig som person, säger Ella Liljerup, som rycker in på Trängregementet.

Hennes plutonskamrat Eric Lööw tillägger:

– Det kommer nog bli en lärorik upplevelse och man kommer nog få en bra inblick i det svenska försvaret.