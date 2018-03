Villa Lidköping är utslaget ur SM-slutspelet. Laget lyckades något överraskande ta sig fram till en 2-0-ledning i matcher mot Edsbyn - men sagan tog slut under söndagen.

Edsbyn lyckades då vinna för tredje raka matchen i rad och vände därmed 0-2 till 3-2 i matcher.

Villa Lidköping hade matchbollen uppe i Edsbyn i match tre - men gick bet efter 4-6. Inför ett fullsatt Sparbanken Lidköping Arena (5400 åskådare på plats) var det tänkt att Villa skulle ta sig till SM-final i den fjärde matchen.

Men Villa kunde inte knyta ihop säcken - trots att laget hade ledningen tre gånger om.

Gästerna hämtade ikapp och kunde gå från 2-3 till 4-3 på mindre än tio minuter och kunde sätta det matchavgörande målet på tilläggstid.

- Vi kör slut på oss själva. Målen vi släppte in var alldeles för billiga och det funkar inte för oss att släppa in två-tre hörnor varje match. Vi hade också en del hörnor, men fick inte in något, sa Esplund efter fredagens match.

Villa såg, precis som i mötet i Lidköping i fredags, ut att koppla ett grepp om matchen och kunde gå ifrån till en 2-0-ledning genom mål av Tim Persson och Johan Esplund.

Men som så många gånger tidigare under den här semifinalserien lyckades Edsbyn få fullträff på sina hörnor. Efter Jonas Edlings reducering gick hemmalaget ifrån till 3-2 tack vare två hörnmål.

2-4 kom också - men då reducerade Villas David Karlsson till 3-4. Närmare kom inte skaraborgarna som nu får se Edsbyn spela SM-final mot Sandviken som besegrade Hammarby i den femte och avgörande matchen.