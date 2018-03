Mariestad gjorde det alla förväntade av dem. De gick ut och vann och gjorde varken mer eller mindre. Visst fick gästerna press på sig i slutskedet av matchen men kunde ändå hålla undan och vinna med 3-2.

- Vi måste ta till vara på lägena bättre. Vi har tre-fyra två mot ettor där vi kan vara kyligare och utnyttja bättre. Annars gör vi många bra grejer, säger SIK:s tränare Tomas Kempe.

Först alibisköt William Pethrus iväg en puck som på något sätt letade sig förbi Tim Hultstrand i SIK-målet och i spel fyra mot fem kontrade Douglas Lögdahl in 2-0.

Skövde IK kom ändå ut med luft i lungorna till den andra perioden och visade tydligt att det här inte var en match som de bara skulle ge bort. Pressen mot Mariestad tog mer och mer fart och när alla i Billingehov hade väntat sig en reducering hade SIK glömt bort Douglas Lögdahl framför den egna kassen och helt plötsligt stod det 3-0.

Skövde IK fick in 1-3-reduceringen efter fint förarbete av Carl-Johan Sjögren och sent i den andra kunde Albin Lindgren dundra in 3-2 från blålinjen.

Med två minuter kvar plockade SIK målvakten och nog blev det tryck framåt, men när Albin Lindgren glidtacklade Oskar Norlöv som hade öppen gata mot den tomma SIK-kassen dog den drömmen.

- Vi såg pigga och fräscha ut, säger Kempe som på lördag kan göra sin sista match som SIK-tränare för den här gången.

- Vi ska vinna på lördag, annars är det över, avslutar Kempe.