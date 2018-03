1) Dödsolycka på rv49 utanför Tibro

En kollision mellan en timmerbil och en personbil inträffade utanför Tibro på torsdagen. Senare meddelades att en person omkommit i samband med olyckan.

2) Missing people söker efter My

Under veckan berättade vi om My 14, som försvunnit från sitt hem i Götene på söndagen. På fredagen gick Missing people in i sökarbetet.

3) Dubbla anmälningar mot hamburgerrestaurang

Två var för sig oberoende anmälningar avseende dålig städning på McDonalds city i Skövde lämnades in till Miljösamverkan östra Skaraborg på måndagen.

4) Sportbutiken som inte kommer till Skövde

Rykten om att sportbutikkedjan XXL skulle öppna en butik i Skövde dementerades av företagets operation manager.

5) Polisen vill ha hjälp av allmänheten

I sökandet efter försvunna My vädjade polisen efter ett par dagar om allmänhetens hjälp.