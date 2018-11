Under invigningen kommer Västgöta-Bengtssons båda döttrar, Margareta Söderström och Ingrid Grahn, att säga några ord om sin pappas livsverk. Även komikern Roberts Gustafsson medverkar vid invigningen med några ord om Sixten Bengtssons inverkan på honom och hans betydelse för både språket och humorn.

På kvällen fortsätter man att uppmärksamma kulturlivet i Skaraborg på Skövde kulturgala.

Idén till ett minnesmonument över Sixten Bengtsson kom till Skövde kommun som ett medborgarförslag av Skövdebon Siv Ström. Förslaget gillades av kultur- och fritidsnämnden och uppdraget gick till konstenheten som hittade en lämplig placering i foajén till Skövde kulturhus. Skulptören Moa Andersson fick uppdraget att skapa verket.

Journalisten Eric Hellgren har haft uppdraget att söka fram och göra ett representativt urval samt sammanställa ljudfiler med Sixten Bengtssons röst till verket. Syftet har varit att skapa en bild av den breda gärning Västgöta-Bengtsson bidragit med till eftervärlden; folkskolläraren, folkbildaren, dialekt- och språkforskaren, historikern, underhållaren, folklivsforskaren och författaren.

Västgöta-Bengtsson föddes 1908 i Skövde och under mitten av 40-talet började han sitt arbete med att samla in dialekter och historier från Västergötland. Det finns hundratals ljudfiler sparade på dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala och han skrev även flera böcker under sin livstid.