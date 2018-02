17 mars 1918 är Västergötlands FF:s bildandedatum. 1908 togs det första steget mot tävlingsfotboll då åtta lag ställde upp i den första DM-turneringen, som vanns av IF Elfsborg. Efter ett tiotal år då fotbollen varit en del av Västergötlands Idrottsförbund, bildades fotbollförbundet på Hotell Ranten i Falköping. Fram till 1936 fanns också bandyn organiserad inom Västergötlands FF.

13 föreningar räknas som stiftarföreningar; Skara IF, Tidaholms G&IF, IFK Vänersborg, IF Elfsborg, Alingsås IF, Trollhättans IF, IF Heimer, Vänersborgs IF, IFK Karlsborg, IFK Skövde, IFK Tidaholm, Mariestads AIF och Kungliga Älvsborgs Regementes IF. Flera av föreningarna finns kvar än i dag, andra har ombildats eller avslutat sin verksamhet. Kungliga Älvsborgs Regementes IF har aldrig deltagit i Västergötlands FF:s verksamhet.

Mycket har naturligtvis hänt under de 100 åren. Omkring 570 föreningar har i längre eller kortare perioder deltagit i Västergötlands FF:s verksamhet. Lägg därtill alla spelare, ledare, domare och inte minst all publik som gjort stora insatser för västgötafotbollen. Alla anläggningar som gjort fotbollen stora tjänster ska heller inte glömmas bort.

Jubileumsbok

Lagom till 100-årsjubileet ger Västergötlands FF ut en 90-sidig jubileumsbok som kommer att presenteras den 24 februari och delas ut till föreningarna. Arbetet med boken har pågått i nära två år. Den grupp som arbetat med boken har valt att belysa olika delar av västgötafotbollen, allt från bredd till elit. Landslagsspelare som Anders Svensson och Lena Videkull presenteras vid sidan om människor som lagt tusentals och åter tusentals timmar på fotbollen.

VFF har också valt att skapa en ”Gästelva” där elva personer fått fria händer att beskriva sin koppling till västgötafotbollen. I ”Gästelvan” medverkar bland annat förre förbundskaptenen Pia Sundhage, som tog sina första fotbollskliv i Marbäck söder om Ulricehamn, och förbundsordföranden Karl-Erik Nilsson, som också gästar lördagens jubileum och bland annat kommer att överlämna förbundets silvermedalj till nio föreningsledare.

Belöningar

Västergötlands Fotbollförbund har i över tio år utsett Årets landsbygdsförening, ett led i det pågående landsbygdsarbetet inom fotbollen. Utmärkelsen för 2017 går till Fröjereds IF som firade 90-årsjubileum under 2017 och nu får ta emot utmärkelsen vid årsmötet.

Föreningen satsar nu vidare mot nya mål, dels på att upprätthålla den struktur som finns men också att utveckla föreningen med bland annat. integration av nyanlända dels genom att utveckla sin egen idrottsplats, Fröjevi. Fröjereds IF finns i en glesbygd och detta kräver samarbete med grannklubbar för att på så sätt möjliggöra orternas unga att spela fotboll. Så sent som 2016 fick Fröjereds IF ta emot det sista stipendiet ur VFF:s fond för Rent spel.

Priset till ”Årets domare” delas oftast ut vid distriktsmötet. Årets domare 2017, Ademir Avdic, Tidaholm, fick dock ta emot sitt pris redan vid domarsymposiet i januari. Han är huvuddomare i division 2, herrar och assisterande domare i division 1 men kronan på verket är hans roll som FIFA-domare i futsal.

Guld och silver

Flera förtjänta fotbollsprofiler får som vanligt ta emot utmärkelser vid årsmötet. Sex föreningsledare får Västergötlands Fotbollförbunds förtjänstmedalj i guld. Nio personer får ta emot Svenska Fotbollförbundets förtjänsttecken i silver av förbundsordföranden Karl-Erik Nilsson.

Fakta: Utmärkelser

Följande personer får Svenska Fotbollförbundets förtjänsttecken i silver:

Sture Nyholm, Borgunda IK, var ledamot i föreningens styrelse 1991-2016. Han var ungdomsledare 1982-1992.

Hans Ramsin, IFK Tidaholm, var styrelseordförande 1992-1995 och återkom på den posten 2013. 1977-1978, 1986-1991 och 2008-2012 var han ledamot i styrelsen. Han var vidare ungdomsledare 1998-2008 och ledamot i ungdomssektionen 1981-1983 och 1985-1989.

Rune Olsson, Norrby IF, var ordförande i föreningen 1997-1998 samt styrelseledamot åren 1970-1987, 1993-1995 och 2001-2015. 1970-1978 verkade han i fotbollssektionen.

Lennart Nilsson, Råda BK, är ordförande i föreningen sedan 2011. Dessförinnan var han kassör 2005-2010. Lennart var ungdomsledare 1990-1996 och ordförande i ungdomssektionen 1997-1999.

Annons

Jan Ingvarsson, Stora Mellby SK, var ordförande i fotbollssektionen 2004-2016 samt ledamot i densamma 2003 och fortfarande. 1993-2002 var han ledamot och ledare i ungdomssektionen.

Karl-Erik Mökander, Stora Mellby SK, var 1976-2004 verksam i föreningens ungdomssektion. 2016 blev han ordförande i sektionen. 1990-1991 var han också styrelsesuppleant.

Morgan Svensson, Stora Mellby SK, var ordförande i föreningen 1978-1985 samt 2002-2011. Sedan 2011 är han ledamot i styrelsen där han också var suppleant 1977. 1974-1978 var han verksam som ungdomsledare.

Owe Carlsson, Töreboda IK, var ledamot i föreningens styrelse 1998-2014 och är numera suppleant. 1984-1993 var han ordförande och ledamot i ungdomssektionen.

Håkan Olofsson, Töreboda IK, var ordförande i föreningen 1993-1994 samt 1997-2001. Han var ledamot i styrelsen 1986-1992 och 2005-2016. 1995-1996 var han ordförande i fotbollssektionen.

Följande personer tar emot Västergötlands Fotbollförbunds förtjänstmedalj i guld:

Anders Wahlström, Borgunda IK, var kassör i föreningen 1979-2016. Han var verksam i ungdomssektionen 1974-1998.

Hans Ramsin, IFK Tidaholm, var styrelseordförande 1992-1995 och återkom på den posten 2013. 1977-1978, 1986-1991 och 2008-2012 var han ledamot i styrelsen. Han var vidare ungdomsledare 1998-2008 och ledamot i ungdomssektionen 1981-1983 och 1985-1989.

Morgan Svensson, Stora Mellby SK, var ordförande i föreningen 1978-1985 samt 2002-2011. Sedan 2011 är han ledamot i styrelsen där han också var suppleant 1977. 1974-1978 var han verksam som ungdomsledare.

Claes Borg, Tidavads IF, är ordförande i föreningen sedan 2010 och dessförinnan ledamot 1984-1985, 1994-1997 och 2001-2003. Han har en lång spelar- och domarkarriär på meritlistan.

Conny Johansson, Tidavads IF, var ledamot i föreningens styrelse åren 1994-1997, 2001-2002 och 2011-2013. 1989-1993 var han ungdomsansvarig och senare damansvarig och 1985-1988, 2005-2006 och 2011-2012.

Håkan Olofsson, Töreboda IK, var ordförande i föreningen 1993-1994 samt 1997-2001. Han var ledamot i styrelsen 1986-1992 och 2005-2016. 1995-1996 var han ordförande i fotbollssektionen. (tas emot av Andreas Fäger).

RF-tecken:

Kjell Eriksson, Söne SK och Örslösa-Söne IK kommer i samband med jubileumsfirandet att få ta emot Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld.

Fakta: Tidsprogrammet

Lördagen den 24 februari, Axevalla travbana

11.00: Distriktsmötet öppnas. Inledningsvis sker utdelning av utmärkelser.

Jubileumsfestens program:

13.00: Mottagning/mingel – överlämnande av ev gåvor

13.45: Till bords, tal, intervjuer

14.15: Varmrätt, fortsatta intervjuer

15.30: Utdelning, priser

15.45: VFF:s jubileumsbok presenteras och delas ut till närvarande föreningar samt särskilt utvalda personer

16.15: Kaffe/tårta