Den populära Göteborgsrestaurangen The Barn ger ut en kokbok i höst. ”Från Amerika till Svea – recept och historier från The Barn” är inriktad på den amerikanska matkulturen i det svenska köket. De flesta förknippar The Barn med hamburgare, men kokboken innehåller mer än så.

– Vårt signum är ju helt klart burgare, men vi gör så mycket mer med den amerikanska maten när vi kombinerar den med svenska råvaror. I boken ger vi recepten på massor av favoriträtter vi serverat på The Barn under åren, säger Marcus Martinsson som driver The Barn tillsammans med Linus Johansson, Alfred Karlsson, Maher Salhi.

Recepten är uppbyggda från grunden, där läsaren och hemmakocken får laga sin mat från scratch – precis som kockarna på The Barn. Förutom recept innehåller boken en del att läsa.

– Om du till exempel undrat över varför snaps passar sjukt bra till burgare, hur du bygger din egen rök eller hur en riktigt god ost blir till, då kommer du nog gilla boken. Det är även en och annan historia om vår hembygd Vara, det var ju där hela historien om The Barn började.

Kokboken blir The Barn-killarnas nästa stora steg i en rad olika satsningar de senaste åren. Boken börjar säljas i mitten av oktober och går att förhandsbeställa från och med den 14 september.

