Svenska Handbollförbundet beslutade under fredagsen att allt spel i USM under mars månad ställs in. Den ökade allmänna smittspridningen ligger som grund för beslutet.

Det innebär att det inte blir något USM-spel i Skövde Idrottshall denna helg. Planerat var att en av F16-grupperna i steg 4 skulle arrangeras av Skövde HF, och tidigare beslut var att det skulle spelas men utan publik. Nu reviderar alltså förbundet det beslutet och ställer in USM.

Via sin hemsida skriver förbundet att de återkommer om – och i så fall hur och i vilken spelform – årets USM kan slutföras.