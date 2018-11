Förvisso är det ett museum vi talar om. Därmed inte sagt att utställningarna inte kan vara fräscha. Det insåg man på Västergötlands museum när basutställningen om medeltiden började bli i dammigaste laget. Därför har ett omfattande uppfräschningsarbete av montrarna pågått mer eller mindre under hela 2018.

– Utställningarna har fått nytt ljus och kompletterats med nya föremål, bland annat finns nu en modell av kyrkan på Kata gård även här, säger Göran Elisson, enhetschef och ansvarig för den publika enheten på Västergötlands museum.

– Vi har även dammsugit väggar, tak och golv och gjort nya texter, så de som besökt utställningen under sommaren har märkt att det har blivit en riktig pärla

Än så länge återstår dock en pusselbit innan allt är helt färdigt. Tre dockor är just nu under tillverkning och ska placeras in i de olika miljöerna när de är klara.

– De nya figurerna kommer att ersätta de gamla dockorna, som gjordes till jubileumsutställningen 1988 och som därefter levt vidare efter en viss uppfräschning 1994. Nu var de dock nu väldigt gamla och trötta, så det var dags med en förnyelse, konstaterar Göran.

Jobbet har gjorts av elever på yrkeshögskolan Formakademin i Lidköping, som har modellbygge som en av sina linjer. Nio av skolans elever har jobbat i tre grupper med att tillverka tre nya dockor.

– En docka, som föreställer en cisterciensernunna, är helt ny och ersätter den munk som fanns tidigare. Sedan blir det en ny kvinna i det lilla huset samt en ny konstnär, som målar taken i det ena rummet, berättar Göran.

Jämfört med de tidigare varianterna har en helt ny teknik använts vid tillverkningen. Kortfattat handlar det om att ansiktena är avgjutningar av riktiga ansikten, som sedan formats om till andra karaktärer.

– De ser nästan ut som vaxdockor och får hår på huvudet, så de blir mer verklighetstrogna än föregångarna.

– Det är dock inte samma teknik som användes när Kata togs fram, då det var en rekonstruktion. Det här är avgjutningar och det blir mer därmed mer fria fantasier avseende utseenden, beskriver Göran.

Utöver de nya dockorna och en allmän ansiktslyftning är utställningarna i sig inte ändrade i någon stor utsträckning enligt Göran.

– Det är lite nytänk i det lilla huset, där det blivit ett bättre lekrum. Vi har tagit bort material och lagt till mer rekvisita så det har blivit mer barnvänligt.

– I övrigt är det en väldigt sinnlig utställning med ljud och upplevelser av olika slag, men den är inte så interaktiv ännu. Dessutom saknas fortfarande en audioguide med utländska språk. Det är något som behövs för att det ska bli komplett, så vi får fortsätta jobba med det här säger Göran Elisson.