Den första hästen går över startlinjen onsdag morgon. Därefter är det full fart varje dag fram till och med söndagen.

Som vanligt inleds veckan med kvaltävlingar där hinderhöjderna är anpassad till hästarnas utvecklingsnivå. De yngsta förmågorna, 4-åringarna, hoppar 90 centimeter i den första omgången, medan 5-åringarna går in på 1.15-hinder och 6-åringarna inleder på 1.25-hinder. 7-åringarna som är äldst, börjar i sin tur på 1.35.

Därefter sållas agnarna från vetet i respektive klass enligt bestämda regler, till dess startfälten inför helgens finaler är fastställda.

Utöver de priser och utmärkelser som det tävlas om under Champion of the youngsters, så ligger även fem platser i sexårsklassen i i Lövsta Future Challengefinalen i potten i år. Finalen rids under Gothenburg horse show i februari, vilket är en extra utmaning att se fram emot för dem som når ända fram på Grevagården.

Uppköpare på plats

Förutom förväntansfulla hästägare och ryttare finns även detta år intresserade hästköpare på plats. Hästarna som samlas på Grevagården de här dagarna är nämligen extra talangfulla individer som är avlade i syfte att göra bra resultat på hoppbanorna och är därmed eftertraktade objekt bland uppköparna.

Flera av hästarna som startat i tidigare Champion of the youngsters har också gått vidare till internationella ryttare. Ett exempel är den vita stjärnhästen Fendi som hittades av Lisen Bratt Fredricsson på Champion of the youngsters. Fendi/Fibonacci såldes senare till Meredith Michels Bearbaum och ingick i det tyska laget som tog brons i OS i Rio.

Foto: Haide Westring

Många ryttare har med flera hästar till Grevagården under meetinget. Som exempel kan nämnas ryttarparet Royne Zetterman och hans fru Sofia Farman, som i år kommer med elva hästar till Youngsters horse show, med Sofia som ryttare på samtliga.

– Champion of the youngsters är Sveriges bästa unghästtävling. Både sportsligt och för att leta och köpa unga topptalanger, säger Royne i ett pressmeddelande.

Lokala deltagare

Ett antal lokala ryttare finns med i startlistorna även i år. Falbygdens hästsportförening är bäst representerad med sju deltagare, där Patrik Elmersson, med fem hästar, är den som går ut hårdast.

Övriga ryttare från Falköping är Magnus Österlund (2), Emelie Hellberg (1), Angelica Nilsson (3), Sofia Spaak Andersson (1), Henrik Tapper (1) samt Christoffer Andersson (1), med antal hästar till start inom parentes.

Från Grevagårdens ryttarförening deltar Jonna Wahlborg med två hästar, medan Elin Göransdotter har en häst till start. Från Skaraortens ryttarförening kommer Erika Andersson med två hästar och Linda Malm Groen med en och för Hagens ryttarförening rider Madeleine Larsen (2), Malin Sellén Andersson (3), Jesper Ohlin (1) samt Isa Hjortsäter (3).