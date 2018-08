Polisen fick in anmälan om misshandeln under fredagseftermiddagen. En yngre man ska ha blivit lindrigt skadad vid en misshandel i Skövde under dagen.

Vad det är som har hänt är oklart, men polisen ska ha varit ute och hört offret och upprättat en anmälan. Inget tillhygge ska ha använts vid misshandeln.

– En anmälan är upprättad och utredarna kommer att jobba vidare med att ta in vittnesuppgifter på måndag, säger Fredrik Bergström, stationsbefäl på Skövdepolisen.

Polisen lämnar ingen uppgift om huruvida någon är misstänkt för misshandeln.