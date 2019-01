Det såg ut att vara klart för Stefan Löfven att röstas fram som statsminister med en uppgörelse mellan fyra partier som bas. Men sedan deklarerade ett femte parti, Vänsterpartiet, att man inte tänker släppa fram denna regering, inte minst för att det i fyrpartiöverenskommelsen svart på vitt står att Vänsterpartiet inte ska ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige.

– För Centerpartiet är det vårt första åtagande mot väljarna att driva centerpartistisk politik. Jag vill göra Sverige, Skaraborg och Falköping lite bättre med centerpartistisk politik. Att Jonas Sjöstedt (V) inte tycker att detta är en politik han vill stötta till hundra procent är för mig det bästa kvitto vi kan få på att vi har hamnat rätt, säger Hans Johansson från Falköping, vice ordförande i Centerpartiets Skaraborgsdistrikt och en av deltagarna i lördagens förtroenderåd.



Vänsterpartiet vill släppa fram Löfven, men ställer vissa krav för att göra så.

– Vi har en uppgörelse mellan C, L, MP och S och det är den som gäller. Sedan förstår jag att Vänsterpartiet gör vad de kan, det gör alla partier. För oss är det viktigt att den vänstersväng som Sverige tog under förra mandatperioden bryts, säger Ulrika Heie (C), tidigare Carlsson, riksdagsledamot för Centerpartiet från Skaraborg.

Vänsterpartiet uttrycker kritik mot att Socialdemokraterna går långt till höger i överenskommelsen och man pekar även på meningen om att Vänsterpartiet inte ska ha inflytande över den politiska inriktningen.

– Jag förstår att Vänsterpartiet retar sig på det. Men går politiken mot mitten så blir det inte Vänsterpartiets politik, utan mittenpolitik. Jag tror ändå att Vänsterpartiet uppskattar att det inte är högerpolitik och att man har lättare att tolerera Stefan Löfven än Ulf Kristersson, säger Ulrika Heie.

Hade det varit bättre att inte skriva ut den meningen i uppgörelsen?

– Nej, jag tycker att det är bättre att det är tydligt i dokumentet vad som gäller, säger Ulrika Heie.

– Det kan man alltid diskutera. Jag ser det som viktigt att vi har en politik för att genomföra liberala reformer för Sverige, det behövs. Att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna då inte har inflytande över regeringspolitiken är viktigt. Sedan har jag inte varit med och förhandlat och vill inte uttala mig om varje ord, säger Hans Johansson.

Hur lockande är det nu att gå tillbaka och stötta Ulf Kristersson som statsminister för en borgerlig regering?

– Det vi har varit jättetydliga med är att inte medverka till att Sverigedemokraterna får politiskt inflytande, säger Ulrika Heie.

Det fungerar inte med Kristersson som statsminister, då de borgerliga har färre mandat än de rödgröna och därför skulle bli beroende av Sverigedemokraternas aktiva stöd, menar hon.

– Det går inte rent matematiskt. Jag är uppfödd med Fem myror är fler än fyra elefanter. 144 är fler än 143. Det går inte att tänka bort. Likväl som Vänsterpartiet kräver inflytande är Åkesson tydlig med att han inte passivt ger stöd utan kräver inflytande för sitt partis storlek, säger Ulrika Heie.

Både Ulrika Heie och Hans Johansson hoppas på en lösning under veckan, så att Stefan Löfven kan tillträda genom överenskommelsen.

– Det är viktigt att det blir en omröstning nu. Jag tror att många väljare känner att lös det här nu. Vid ett extraval kan man spekulera i om alla partier blir kvar, men det kan också bli precis likadant som idag. Vi behöver lösa det här nu så att Sverige får en regering, säger Ulrika Heie.

Idag tisdag håller Centerpartiet liksom övriga partier gruppmöten i riksdagen.