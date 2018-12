Promenaden sker under tystnad för att inte skrämma den skygga hunden. Den sker vid Sjöbo i Borås nu på lördag. Johanna Hökerud Pantzar hoppas att många människor och deras hundar kan vara med. Det bästa är förstås om Julia, som varit på flykt sedan i somras, kan fångas in så hon får komma in i värmen och får ordentligt med mat.

–Det kan ske under, men det är gott nog om vi bara får se henne, då finns det hopp.

Julia ska ha setts i både Tidaholms och Falköpings kommun tidigare i höst, i Suntak och Åsarp. Men det är i det aktuella sökområdet som de färskaste observationerna av henne har gjorts nu i december. Man har också hört skall i skogen som tros komma från henne.

Julia är omkring femtio centimeter hög, hon har kort päls och långa ben.

Julia kommer ursprungligen från Rumänien där hon levde som vildhund innan hon kom till ett hundhem. Därifrån adopterades hon till Sverige och Johanna Hökerud Pantzar.

Skygg har tiken varit hela tiden men Johanna, som har haft flera omhändertagna hundar, tycker ändå att Julia utvecklades positivt under den korta tid hon hade henne innan hon rymde genom att hoppa över ett staket.

Skulle man nu lyckas på lördag så kommer Julia troligtvis att skickas tillbaka till Rumänien. Där kommer hon att återbördas till en flock vildhundar som regelbundet matas. Kanske är det där hennes hundhjärta och själ hör hemma trots människors välvilja att vilja ge henne ett gott, tryggt hem.