En person som varit anställd hos Skövde kommun har begärt skadestånd på nästan 225 000 kronor efter att hen anser sig ha blivit av med sitt jobb på ett felaktigt sätt.

Kommunen har dock bestritt skadeståndet.

Händelserna som ligger till grund för tvisten inträffade under hösten 2018 och inleddes med att den anställde strax innan semestern fick besked om att hen skulle byta arbetsuppgifter inom pågående anställning. Beskedet från den anställde var att hen inte var intresserad av ett sådant byte.

Sjukskrev sig

En månad senare sjukskrev sig den anställde och förlängde därefter sjukskrivningen vid ett tillfälle genom ett meddelande till sin enhetschef. Sedan fortsatte den anställde att utebli från jobbet utan att göra någon ytterligare sjukanmälan. Något giltigt sjukintyg kom heller inte in i det skedet och chefen fick heller inte kontakt med den anställde trots upprepade försök.

Efter en total frånvaro på 14 arbetsdagar, varav elva utan giltigt sjukintyg, valde enhetschefen därför att skicka ett skriftligt meddelande om att anställningen upphävdes. Man hänvisade till att man antog att den anställde inte längre var intresserad av att arbeta hos kommunen då hen uteblivit från sitt arbete utan att presentera giltiga skäl.

Sjukintyg kom

Samma dag som brevet skickades inkom emellertid ett sjukintyg för den gångna perioden och ytterligare ett antal dagar. Som en följd av detta fastställdes i ett möte mellan representanter från kommunen och fackförbundet Kommunal att upphävandet av anställningen inte längre gällde.

Efter den episoden fortsatte den anställde emellertid att utebli utan att skicka in sjukintyg i rätt tid och hen var fortsatt onåbar när chefen försökte få kontakt. Ett sjukintyget kom dock in sent omsider, vilket innebar att sjukskrivningsperioden återigen var godkänd från tiden för det förra intyget och ytterligare sex arbetsdagar.

Inte uppsagd

Kommunen hänvisar till att man vare sig sagt upp eller avskedat den anställde då det meddelande som den anställde fått vid det första tillfället, dragits tillbaka efter att sjukintyget kommit in. Man framhåller också det faktum att den anställde har skickat in ytterligare ett sjukintyg även efter meddelandet i augusti, och menar att det betyder att den anställde förstått att kommunen tagit tillbaka beslutet. Därmed hävdar man att den anställdes krav på skadestånd ska ogillas.

Nu avgörs tvisten i tingsrätten.