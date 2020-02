Det är första gången Förfesten går loss under två dagar och det blir ett starkt startfält som festivalgeneralen Per Ottosson bjuder publiken på, berättar festivalgeneralen Per Ottosson i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare är Arvingarna och Chris Kläfford klara och nu har det tillkommit fler artister.

– Det blev lite större än jag tänkte från början, men nu kör vi så det ryker. Det blir ju även Förfest i två dagar så fler artister var ett måste, konstaterar Per Ottosson i pressmeddelandet.

Nu fylls startfältet på med Noice, Victor Leksell, Da Buzz och lokala ELO-coverbandet Tightrope.

Per Ottosson avslöjar att det även finns några artistsläpp kvar.

– Allt ska vara klart tills dess att vi släpper biljetterna den 1 april, meddelar Ottosson.

Noice gjorde ju ett bejublat framträdande på förra festivalen 2018 och nu är de alltså tillbaka i Töreboda.

– Det var lätt kaotiskt på festivalen. Många fick inte plats och Per Ottosson fick gå in och styra upp det. Det var som i fornstora dagar, konstaterar Peo Thyrén i Noice.

– Jag vet att SVT kommer att visa en dokumentär om bandet nu i vår. Det blir en bra uppladdning inför sommaren, säger Peo.