– Få helst inte huvudet under vattnet, ni kan så klart prova om ni vill men går kallt vatten in i öronen så tappar ni orienteringen direkt, förvarnar Ulrik Egelrud, instruktör under lördagens övning på Axamosjön.

Vare sig det är rutinerade livräddare eller de som provar för första gången, så det är lika kallt för alla i den uppsågade vaken.

– Det blir en köldchock. Det viktiga är att behålla lugnet och sedan ta sig upp i samma riktning som man trilla ner från och naturligtvis få på sig något varmt fort, säger Stefan Nyander, Svenska Livräddningssällskapet.

Fler omkomna

Under januari månad dog nio personer i isolyckor, vilket är ovanligt många. Det är också högt över snittet för den senaste femårsperioden på fyra personer omkomna i isolyckor under januari. Vanligaste dödsoffren är äldre män som är ute och pimpelfiskar.

"Det går snabbt"

Att ha sällskap, rätt kunskap om isen och rätt utrustning med sig är viktigt. Med hjälp av isdubbar var alla snabbt uppe ur vaken igen under lördagen.

– Det går snabbt av sig självt, konstaterar Emil Östberg, 15, livräddare.

Utöver livräddare så provade även andra på att ta sig upp ur vaken eller tittade på hur det gick till.

Åsa Chadwick med sonen Max 12, hade redan badat i Vättern i år men skulle nu prova på isvak och att ta sig upp med dubbar.

– Det ska bli roligt, säger Max.

– Jag tänker att man ska ta tillfället i akt och lära känna kroppen. Så kan man känna sig tryggare när man är ute på isen med barnen också, säger Åsa Chadwick.

Både tyckte helt klart det var värt besväret efteråt. En av de som övar detta varje år är Emil Johansson, livräddare.

– Det är bra att känna igen känslan och veta hur man ska bete sig om man råkar ut för det i verkligheten, säger Emil Johansson som tillägger att det är roligt också;

– Det här är en av årets höjdpunkter, säger han.