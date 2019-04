Att Aspö gård öppnar för säsongen är ett riktigt vårtecken. Under påskhelgen var det många som tog en utflykt till stadsbondgården för att titta på djuren som flyttat in, fika och njuta av det vackra vädret.

– Många har som tradition att komma till Aspö på våren. När djuren har flyttat in känns det som att då är våren på väg, säger Anna Bjerklinger på Skövdebostäder.