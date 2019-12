Världen om filmen

Här är några av kommentarerna hämtade från theminiaturespage.com, en av sidorna som hittat videon med Bernhard Englund.

Watch the video… just watch it… and … wow… speachless./Broglie

(Kolla videon, bara kolla den...wow...mållös)

I guess that's what was left of Swedish army after the Poltava…/Personal

(Jag gissar att det är vad som är kvar av svenska armén efter Poltava)

I'm not sure what to say./DM

(Jag vet inte vad jag ska säga)

I must have it! I'll be the envy of the neighborhood……. I wonder if they poop much?/Black Cavalier

(Jag måste ha en sådan. Alla i grannskapet skulle bli avundsjuka. Undrar om de bajsar mycket?)

I love it, not so much the seghorse but the idea – just having the balls to do this/Patrick R

(Älskar det, inte så mycket själva hästen utan idén - att ha stake att göra det)