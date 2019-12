Det handlar om Anders G Johansson (M) som lämnar sitt uppdrag som bygglovsnämndens ordförande från och med den 31 december och Magnus Hammar (M) som lämnar sitt uppdrag som ordförande i Skövde Energi 29 februari. Anledningen är att de båda kommer att göra FN-tjänst i Mali under 2020.

Även Klas Hedenberg (C) har beslutat att lämna uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden under december. Han har varit frånvarande sedan april, sedan dess har vice ordförande Anna Ljungberg (C) klivit in som tillfällig ordförande.

– Med dessa förändringar tillsammans med ett ytterligare antal mindre har vi i Alliansen behövt ta ett samlat grepp om vår laguppställning. Förändringar innebär naturligtvis utmaningar men också möjligheter och utrymme för förnyelse. Vi ser fram emot att på fredag kunna presentera vilka politiker som på olika poster kommer att ta ett fortsatt ansvar för att utveckla Skövde, säger Katarina Jonsson (M) i ett pressmeddelande.

På fredagen ska de personer som nominerats till ordförandeposterna presenteras på en presskonferens som Alliansen i Skövde kallat till.