Larmet inkom till polisen klockan 18.00 på fredagskvällen. En trafikolycka hade då inträffat i rondellen vid Falköpingsvägen och Ringvägen i Hjo. Enligt polisen hade en bil kört in i sidan på en annan bil i hög hastighet. Därefter hade bilen kört vidare in i en mur och sedan in i en trädgård.

— Man ska ha sett en kvinna avvika från platsen med en hund till fots och vi misstänker att det är hon som har kört bilen, berättar Fredrik Bergström, stationsbefäl vid polisen i Skövde.

Tre personer som satt i den påkörda bilen fick föras med ambulans till sjukhus. Enligt polisen ska någon ha blött från huvudet, en annan troligtvis brutit revbenen och en annan ska ha klagat över tappad hörsel.

Bilarna har bärgats från platsen och polisen har sökt av platsen men inte hittat den misstänkta kvinnan. Därför vädjar nu polisen allmänheten om hjälp.

— Är det någon som har observerat något eller sett något på platsen och har uppgifter att lämna är vi tacksamma för det, säger Fredrik Bergström.

Polisen tror att kvinnan har blivit upplockad av en annan bil och lämnat platsen. Polisen fortsätter nu med informationsinhämtning och spaning.